Kristoffersen i klar ledelse i Garmisch-slalåmen

Hjemmehåpet Linus Strasser er nærmest Kristoffersen, som jakter sesongens første seier. Franske Clement Noel er nummer tre, men han er 0,93 sekunder bak.

Rælingen-utøveren liker seg spesielt godt i den bratte traseen i Garmisch-Partenkirchen. Startnummer en i en løype med grovkornet snø og saltet løype passer ham veldig godt.

– Henrik utnyttet forholdene maksimalt, sa Viaplays alpinekspert Kjetil André Aamodt om Kristoffersens 1. omgang.

Vinneren fra Madonna di Campiglio før jul, sveitseren Daniel Yule, er 1,50 bak nordmannen og på femteplass.

Lucas Braathen fra startnummer to og Atle Lie McGrath ble begge disket for feil portpassering. Braathen klaget over dårlige forhold i bakken hvor man har brukt salt for få gode nok forhold i plussgradene.

– Det er bare å dra hjem. Jeg har ingenting her å gjøre, sa Braathen til Viaplay.

– Når det er salt, må man stå høyt og ha skiene under seg. Jeg trodde jeg gjorde det. Jeg sparket ut fra flaten og jaget fart, så gravde jeg både ytterski og innerski dypere og dypere og dypere ned i snøen, forklarte han.

Timon Haugan er nummer sju og Sebastian Foss Solevåg nummer åtte, henholdsvis 1,87 og 1,89 bak Kristoffersen.

Alexander Steen Olsen med startnummer 45 kjørte i mål 4,19 bak lederen. Han var nummer 30 da han kom i mål og var det fortsatt da 50 av de 73 startende hadde kjørt.

Kristoffersen vant begge rennene i bakken i den tyske OL-byen forrige sesong. Alpinisten fra Rælingen har tre strake annenplasser å se tilbake på i slalåm og storslalåm denne sesongen.

(©NTB)