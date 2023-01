Klæbo om rivalens Tour-exit: – Det er kjedelig

Niskanen klarte ikke engang å fullføre i sin favorittdisiplin. Finnen er kanskje på papiret den antatt største utfordreren til Johannes Høsflot Klæbo på den klassiske femmila på VMs siste dag i Planica i mars.

– Med tanke på det han postet på Instagram før touren, så skjønte man at det kunne skje. Det er kjedelig at han ikke kan være med å fullføre. Jeg tipper at vi ikke kommer til å se noe særlig til ham før VM, og det blir spennende å se hvordan han får det til der, sier Klæbo.

– Tror du han kan komme tilbake i toppform til VM?

– Det er fortsatt relativt god tid. Han har en og en halv måned på seg, og jeg tipper at han kommer til å bruke de ukene godt.

Niskanen selv var overbevist om at han skulle klare å hente seg inn igjen til VM-dagene i Planica.

Nyenget reiser hjem

Martin Løwstrøm Nyenget trekker seg fra Tour de Ski, opplyser Norges Skiforbund.

– Martin følte seg ikke bra under og etter løpet i går, og velger derfor å reise hjem i dag, sier landslagslege Ove Feragen i en pressemelding.

Skiforbundet opplyser at Nyenget har testet negativt for covid-19.

Nyenget gikk inn til en delt 17.-plass på tirsdagens 10 kilometer i Oberstdorf. Han var 57,5 sekunder bak Johannes Høsflot Klæbo i mål.

Fra før hadde han en 42.-plass fra sprintprologen i Val Müstair og en 6.-plass fra jaktstarten.

Nyenget ligger på 9.-plass sammenlagt i Tour de Ski, 1.31 minutter bak ledende Klæbo.

Onsdag skal herrene gå 20 kilometer jaktstart i Oberstdorf. Der blir ikke Nyenget å se.

