Stöckl om juryens overraskende valg: – En veldig fin gave til Kubacki

Halvor Egner Granerud landet på 123 meter i første omgang av det tredje hoppukerennet i Bergiselbakken onsdag. Sammenlagtledelsen skrumpet med det kraftig inn.

Hoppuketoer Dawid Kubacki leder rennet etter et hopp på 127 meter. Han hoppet i tillegg fra to avsatser lavere fart enn Granerud og fikk mange plusspoeng som følge av det. Kubacki har innhentet 12,8 av de 26,8 poengene nordmannen ledet med i sammendraget før konkurransen i Innsbruck.

Rennets jury valgte å gå ned én avsats på farten rett før polakken skulle hoppe.

– Det var litt rart at juryen valgte å gå ned en bom til. Det ble ikke hoppet altfor langt. De som hoppet før Kubacki viste også veldig god hopping. Så velger juryen å gå ned én bom til. Det var en veldig fine gave Kubacki fikk av juryen, sa landslagstrener Stöckl til TV 2 i pausen mellom omgangene.

På sjette

Granerud ligger på sjetteplass i rennet etter at alle har gjort ett hopp i Bergiselbakken. Marius Lindvik er best av de norske med fjerdeplass.

Det er ingen hemmelighet at Granerud tidligere har slitt med å lykkes i Bergiselbakken i Innsbruck.

Onsdag gjorde han et godt hopp i første omgang under litt tunge forhold. Han klarte likevel ikke helt å følge opp svevet i prøveomgangen litt tidligere på dagen. Da landet han på 129,5 meter og var lengst av samtlige.

Sterk i prøveomgangen var også Kristoffer Eriksen Sundal med 123. I rennet mislyktes hoppukedebutanten og fikk bare opp 102,5 meter. Anders Fannemel tapte også sin duell med 106 meter.

Lindvik sterk

De øvrige norske hopperne er imidlertid klare for omgang nummer to. Marius Lindvik er best av de norske etter første omgang etter et hopp på 128 meter. Det gir tredjeplass foran finaleomgangen.

Johann André Forfang og Robert Johansson ligger på henholdsvis 11.- og 14.-plass etter første omgang. De landet på 123,5 og 120,5 meter.

Daniel-André Tande er nummer 20.