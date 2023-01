Astmamareritt for norsk OL-komet: – Jeg har null kontroll på dette

Individuell bronse på 5000-meteren og gull på lagtempoen under Beijing-OL. Bronse på 5000 meter under enkeltdistanse-EM i Heerenveen og sølv på lagtempoen samme sted. Det var hovedingrediensene i det som ble en strålende 2021/22-sesong for Hallgeir Engebråten.

Ett år senere er situasjonen ganske annerledes for den ambisiøse 23-åringen. Utfordringer med astma har tvunget ham til å gi fra seg plassen i den norske troppen til kommende helgs allround-EM i Vikingskipet.

– Det er kjedelig. Det hadde vært så moro å være med, men det er dessverre slik at man må lytte til helsa og kroppen. Med tanke på hvordan det siste halvåret har vært, tror jeg at jeg har gjort det riktige valget, sier OL-bronsevinneren til NTB.

Astma har han slitt med flere år. De siste månedene har imidlertid problemene blitt verre. Situasjonen per dags dato beskriver han som «ganske dårlig».

– Problemene preger meg bare under konkurranse og trening. Jeg er helt frisk i hverdagen og under normal trening. Men jeg trenger også at lungene fungerer optimalt under løp, så sånn sett er det kritisk, sier Engebråten.

Har prøvd alt av medisiner

Astmatrøbbelet blir altså først et problem når han virkelig skal anstrenge kroppen.

– Det viser seg at etter løp er jeg veldig redusert i pustekapasitet, og jeg er i hvert fall redusert i tre-fire-fem dager etterpå, sier landslagsløperen.

– En sånn knekk går fint av og til, men ikke over tid. Det er dessverre tegn på ukontrollert astma, og da er det ikke helseforsvarlig å la meg gå løp, utdyper han.

De siste månedene har han fått kyndig helsehjelp fra eksperter, blant annet på Olympiatoppen. Fortsatt er det likevel ubesvarte spørsmål rundt situasjonen til 23-åringen.

– Det store spørsmålet er hvordan vi skal løse dette. Jeg har prøvd alt jeg kan av medisiner, men ingenting hjelper meg veldig, sier Engebråten.

Han legger ikke et sekund skjul på at situasjonen er fortvilende for en toppidrettsutøver.

– Det er jævla dritt, hvis jeg får lov å være ærlig. Jeg har null kontroll på dette, sier OL-bronsevinneren.

Lunge-pause

Det jobbes fortsatt fra medisinsk hold med å legge en plan som kan hjelpe odølingen på rett vei igjen.

– En ting legene var enige om, var at jeg måtte legge inn en lunge-hvile-periode. Det innebærer veldig, veldig rolig trening en periode, forteller Engebråten.

Den foreskrevne perioden startet han for to uker siden. Den er planlagt å vare i alt fra to til ni uker. Underveis skal han testes og følges opp tett.

– Nå skal jeg begynne med lett trening på is, sier 23-åringen.

På spørsmål om han frykter at astmaproblemene kan være karrieretruende dersom man ikke finner noen løsning, lyder svaret:

– Jeg har rukket å fundere mye på det de to siste ukene. Hva skjer hvis vi ikke finner noen løsning? Jeg er ikke klar for på legge opp som skøyteløper ennå, så finner vi ut av dette, er jeg klar til å legge ned jobben som må til.

