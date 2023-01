Rekordmannen Henriksen inn på Norges EM-lag

Norges Skøyteforbund opplyser om endringen i troppen tirsdag.

Det opplyses at Hallgeir Engebråten har slitt med astmaplager den siste tiden, hvilket gjør at bronsevinneren fra 5000-meteren under Beijing-OL må kaste inn håndkleet.

18-årige Sigurd Henriksen har satt to juniorverdensrekorder denne sesongen. Han har vært i storform.

Peder Kongshaug og Sander Eitrem utgjør resten av det norske allroundlaget. På kvinnesiden skal Ragne Wiklund, Sofie Karoline Haugen og Aurora Grinden Løvås forsvare de norske fargene.

Allround-EM avvikles i Vikingskipet på Hamar kommende helg. Da skal det også kjempes om europeiske medaljer i sprint. Der stiller Norge med Håvard Holmefjord Lorentzen som sitt sterkeste kort.