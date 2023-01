Haaland og Norge åpner EM-kvalifiseringen i Málaga

Det spanske fotballforbundet (RFEF) opplyste i romjulen at åpningen på EM-kvaliken spilles i Málaga. Tirsdag opplyste Norges Fotballforbund (NFF) om det samme.

Kampen spilles 25. mars. I VM-kvalifiseringen i 2021 spilte Solbakkens menn mot Tyrkia på samme stadion på grunn av koronarestriksjonene i Norge. Det endte med 0-3-tap. Senere samme år spilte Norge også to privatlandskamper der mot Hellas (1-2) og Luxembourg (1-0).

Kampen blir den første for den spanske landslagssjefen Luis de la Fuente. Han gikk fra å ha ansvaret for U21-landslaget til A-laget etter at Luis Enrique ikke fikk fornyet kontrakten sin etter VM.

Tre dager etter kampen mot Spania venter Georgia på bortebane. Skottland og Kypros er også i Norges gruppe.