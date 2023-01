Elias Hagen på vei til IFK Göteborg

TV 2 skriver at Hagen ikke møtte til årets første Glimt-trening tirsdag. Ifølge kanalen skal overgangssummen ligge på et sted mellom fem og ni millioner kroner.

Nettavisen meldte for en snau måned siden av IFK Göteborg var på jakt etter midtbanespilleren. Avisen skriver nå at Glimt har akseptert et bud.

Ifølge svenske Expressen er det kun detaljer som gjenstår før overgangen er helt i boks.

Hagen fra Veitvet spilte i Grorud i to og en halv sesong før han ble solgt til Glimt sommeren 2020. Siden da har han fått sitt gjennombrudd for nordlendingene, som har storspilt i hjemlig serie og i Europa.

22-åringen fikk mindre spilletid etter at Patrick Berg returnerte til klubben.