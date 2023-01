Snart 35 år gamle Slind holder liv i VM-drømmen

I tilfelle blir det første gang at hun kommer med i en norsk VM-tropp. Trolig er det den klassiske tremila som er hennes mest aktuelle øvelse.

Det skjer til tross for at hun for lengst har konvertert til langløp og aldri vært med i landslaget.

I årets Tour de Ski har hun startet med 23.-plass på sprinten og 10.-plass i den 10 kilometer lange klassiske jaktstarten i Val Müstair.

I sammendraget er veteranen på 10.-plass med 1.04 minutter opp til lederen foran tirsdagens 3. etappe i Oberstdorf, en 10 kilometer lang klassisketappe med individuell start.

– Jeg er kommet i en posisjon der jeg har litt mer å gå på sammenlagt. Du må bare ta et og et renn og dag for dag, og da blir det bra til slutt, sier Slind.

Sykdom

– Sykdom i starten gjorde at du ga opp VM-drømmen. Hva tenker du om det nå?

– Etappetiden i dag var nok ganske bra, og jeg er bedre på en tremil enn en 10 kilometer. Jeg ingen dårligere kandidat nå enn før sesongen startet. Nå er jeg litt der jeg hadde håpet å være da sesongen startet. Vi får bare se. Det er mange i Norge som går fort.

– Hva synes du om dialogen med landslagsledelsen? Du tilhører normalt et privatlag og satser opprinnelig på langløp.

– Den synes jeg har vært veldig god. De har vært på fra start og har lurt på hva jeg er interessert i og hvilke renn jeg må gå for å vise meg fram. De kjenner til dilemmaet mitt med langløp. Det har vært åpent, og jeg har snakket mye med Sjur Ole (landslagstrener Svarstad) om hvilke renn jeg skal gå.

Oppdalingen sier at det er noen renn her i Touren som er aktuelle for henne med tanke på å vise seg fram for å vise seg fram foran VM.

– Det er en 15 kilometer klassisk i Val di Fiemme som blir viktig. I NM er det ingen klassiskrenn, men i Les Rousses i Frankrike er det en 20 kilometer klassisk i verdenscupen som sikkert er siste uttak. Da må jeg komme meg dit først. Jeg tar det litt som det kommer. Jeg er kommet i flytsonen, og alt kan skje.

Nei

Langløperen sier at noe har skjedd med siden hun tok seg videre fra en prolog i sprint i starten av touren. Det tar hun som et tegn på at hun er blitt piggere etter at sesongstarten ble langt dårligere enn hun hadde sett for seg.

Formen fant hun i romjula da hun oppholdt seg i høyden i Pontresina i Sveits.

– Litt av problemet var at jeg måtte gå fort veldig tidlig etter sykdom, og så var jeg ikke klar for det. Da ble jeg gående i en seig grøt. Nå har jeg fått to veldig rolige uker der jeg ikke har gått hardt i det hele tatt, og da har kroppen kommet seg opp igjen.

Slind sier at hun vurderte først å si nei til Tour de Ski, for hun hadde ikke gått en sprint på åtte år.

– Jeg tenkte ikke at jeg var en kandidat, men Sjur Ole overtalte meg og fikk meg på troen på at jeg kunne gå fort. Det er veldig stas at det er slik, at det er en landslagsledelse som har lyst til å se utøvere og som gir en sjansen selv om en ikke er på lag.