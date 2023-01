Ronaldo blir presentert i Saudi-Arabia tirsdag

Cristiano Ronaldo er av mange ansett som en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene. Portugiseren har spilt for flere større europeiske klubber som Juventus, Real Madrid og Manchester United. Nå har han signert for den saudiarabiske klubben Al-Nassr.

Ronaldo har signert en kontrakt som strekker seg fram til 2025. Han vil bli presentert på Al-Nassr sin hjemmebane, Mrsool Park stadium, som kan ta opp til 25.000 mennesker.

Ronaldo returnerte til Manchester United i 2021 etter å spilt for tre år for den italienske klubben Juventus. Tilbake i Manchester klarte ikke portugiseren gjenskape suksessen han hadde under Sir Alex Fergussons ledelse, men noterte seg 18 mål under 2021/2022-sesongen.

Like før fotball-VM i Qatar skulle starte tok han del i et kontroversielt intervju, hvor han kritiserte flere i Manchester United. I etterkant av intervjuet ble han fristilt fra kontrakten.

Ronaldo har vunnet Champions League fem ganger. Han har vunnet ligatitler i Italia, Spania og England. i 2016 vant han og det portugisiske landslaget fotball-EM i Frankrike.

Han har også rekorden for flest mål i Champions League og det portugisiske landslaget. Under fotball-VM i Qatar ble han det første fotballspilleren til å score mål i fem forskjellige fotball-VM.

