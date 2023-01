Navratilova har fått alvorlig kreftdiagnose

Den tidligere tennisstjernen ble behandlet for et tidlig stadium av brystkreft i 2010. Nå er hun rammet av sykdommen igjen.

I en pressemelding opplyses det at Navratilova er diagnostisert med første grad av strupekreft. Videre heter det at prognosene er gode, og at tennislegenden vil starte opp behandling denne måneden.

– Denne situasjonen er alvorlig, men mulig å håndtere, og jeg håper på et godt resultat. Det kommer til å bli tungt framover, men jeg skal kjempe med det jeg har, sier 66 år gamle Navratilova.

Hun forteller at hun gikk til legen da hun oppdaget en forstørret lymfekjertel i halsen. Stadie én er det først og minst alvorlige av de fire stadiene man deler kreftsykdom inn i.

Navratilova vant 59 Grand Slam-titler i single og double i sin innholdsrike karriere. Hun reiser ikke til Australia og den kommende storturneringen Australian Open, der hun i utgangspunktet skulle arbeide for TV.

