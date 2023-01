Martinsen klar for Vålerenga ishockey

Landslagsspiller Andreas Martinsen ble presentert på en pressekonferanse mandag sammen med hovedtrener Fredrik Andersson og representant fra sportslig utvalg Anders Myrvold.

Martinsen kommer fra et Lillehammer-lag i økonomisk krise. Fredag uttalte landslagsvingen at klubben var nødt til å fristille spillere for å hindre konkurs.

Martinsen spilte in foreløpig siste kamp i Lillehammer-drakten i nabooppgjøret mot Storhamar 30. desember, men nå er det Vålerengas iskrigere som gjelder.

Martinsen har tidligere spilt for klubber som Lillehammer, Leksand, Düsseldorfer, San Antonio Rampage, Colorado Avalanche, Rockford IceHogs, Chicago Blackhawks, San Diego Gulls, Wilkes-Barre og Zug.

32-åringen har notert seg med 66 kamper for det norske A-landslaget.

Allerede torsdag møtes Martinsens tidligere klubb Lillehammer og Vålerenga.

(©NTB)