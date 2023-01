Granerud håper å ha løst Bergisel-koden

Den halvstore bakken (HS128) i lia overfor Innsbruck har vært et lite mareritt for Granerud.

Bakken er kjent for sitt amfi, som ofte skaper en del variable vindforhold. Man har også hogd ned flere store trær som var en naturlig skjerming for vinden som kommer ned fra Bremner-passet. Nå er det laget gode vindseil som tar unna det meste av vinden, men det er sporet i tilløpet som har skapt problemer for Asker-hopperen. Han har en 15.-plass i bakken som best.

– Vi snakket om det under frokosten i dag, så han har lagt en strategi for rennet. Det gjelder å løse det mentalt med det vanskelige sporet. Så må han bruke hvert eneste treningshopp til å finne seg til rette. Vi får ikke gjort noe annet enn det, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NTB.

Halvor Egner Granerud fikk «fri» mandag etter triumfene så langt i hoppuka.

Granerud leder hoppuka med 26,8 poeng foran polske Dawid Kubacki etter at to renn er unnagjort.

Værvarslet for Innsbruck onsdag ved 14-15-tiden er relativt godt med tanke på hopping. Det er varslet overskyet vær med åtte varmegrader og lite eller ingen vind.

Hoppuka avsluttes i Bischofshofen 6. januar. Ingen nordmann har vunnet sammenlagt siden Anders Jacobsen gikk til topps i 2006/07-utgaven.

