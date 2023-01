Beckenbauer mister Pelés begravelse

– Jeg vil gjerne gjøre det, men helsen min tillater dessverre ikke en så lang flytur. Jeg vil følge vennen min i hjertet på hans siste reise, sa Beckenbauer til Bild am Sonntag.

Beckenbauer og Pelé spilte begge for amerikanske New York Cosmos på 1970-tallet.

Tyskeren har tidligere uttalt at Pelé var «som en bror» for ham, men at de ikke har hatt mye kontakt de siste årene på grunn av helsesituasjonen deres.

– Men et slikt vennskap varer fortsatt livet ut. Tross alt sitter vi igjen med de vakre minnene, sa Beckenbauer.

Den brasilianske legenden døde torsdag, 82 år gammel. Han regnes av mange som den beste fotballspilleren noensinne, og han er den eneste med tre VM-titler.

Etter bortgangen ga Beckenbauer en hyllest til sin tidligere lagkamerat.

«Vi ble nordamerikanske mestere på første forsøk, og fra det øyeblikket kalte Pelé meg bare sin bror. Det var en ufattelig ære for meg. Fotballen vil alltid tilhøre deg», skrev Beckenbauer i sin hyllest.

Han omtalte også tiden som lagkamerat med Pelé som en av de mest fantastiske i karrieren.

Begravelsen avholdes på tirsdag i Pelés hjemby Santos.