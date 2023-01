Brady og Evans-show da Bucs ble avdelingsvinner

Selv om Buccaneers har like mange tap som seirer (8-8), er laget vinner av sin avdeling allerede før siste runde i grunnserien. 45-årige Brady kunne juble for den 19. avdelingsseieren i 21 sesonger som quarterback i NFL.

Bare en gang i hans unike karriere har han gått glipp av sluttspillplass, og det var helt tilbake i 2002. Brady har sju superbowltitler og har ikke gitt opp håpet om en åttende.

Brady kastet TD-pasninger til Evans fra 63, 57 og 30 yards. I slutten av kampen tok han selv ballen inn i målsonen fra kort hold, en såkalt «quarterback sneak», som utgjorde vinnerpoengene.

Også New York Giants kunne feire søndag. Laget er i sluttspill for første gang på seks år etter 38-10-seier over Indianapolis Colts.

Mens Buccaneers er avdelingsvinner med åtte seirer, er ikke Philadelphia Eagles med sine 13 seirer sikker på å vinne sin avdeling. Laget fikk sitt tredje tap med 10-20 for New Orleans Saints søndag og kan fortsatt miste førsteplassen til Dallas Cowboys.

Saints var ett av flere lag som holdt liv i sine sluttspillsjanser.

[ Tom Brady fortsatt ubeseiret i utlandet tross pinlig feil ]