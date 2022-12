Klæbo i tet foran søndagens jaktstart: – Det kommer et tog bak meg

– Det ble en fin finale, og jeg følte at jeg klarte å gjøre ting riktig. Planen var å sende Pellegrino først ned bakken og ta det i spurten, sa Klæbo.

Det lyktes han med. Federico Pellegrino ble spurtslått og måtte nøye seg med 2.-plass.

For tre uker siden var rekkefølgen mellom de to motsatt.

10 kilometer jaktstart

Søndag venter en tøffere etappe to i det lille tettstedet Tschierv i Val Müstair.

Da venter en 10 kilometer lang jaktstart i nærmere 1700 meters høyde.

Jaktstarten ble endret til fellesstart, for å så å bli endret tilbake til jaktstart igjen.

Det er utfordringer med lite snø og bratte bakker på stadion. Meningene er mange om løypa i Val Müstair.

Klæbo gleder seg til å feire nyttår i bakkene. 26-åringen er kanskje den som er best av alle i tøffe unnakjøringer, slik han er best i det aller meste som har med langrenn å gjøre.

Spennende

– Det blir spennende å se. Det blir et par tøffe unnakjøringer. Dette blir noe av det mest utfordrende vi har hatt, og det ser i hvert fall jeg på som en positiv greie. Det kommer et tog bak meg, og folk kommer sikkert til å jobbe i puljer sammen for å ta meg, sa Klæbo til NTB og resten av den skrivende norske pressen etter rennet nyttårsaften.

Klæbo sier at det ikke spiller noen rolle for ham om det er jaktstart eller fellesstart på programmet.

– Jeg personlig synes det artig at vi får noen utfordrende utforkjøringer. En fellesstart ville ha blitt utfordrende, og det ville garantert ha blitt noen knall og fall, men det er en del av gamet. Jeg er kanskje den som har brukt minst energi på at det ble byttet til fellesstart og så tilbake til jaktstart. Jeg kunne egentlig ikke ha brydd meg mindre. Hvis folk er redd for å slå seg, burde de ha brukt mer tid på hvordan de skal takle svingene, i stedet for å bekymre seg for hvordan løypa er, sa trønderen som er storfavoritt til å stikke av med sammenlagtseieren til slutt.

Best

Klæbo var best i kvalifiseringen og vant deretter sine heat både i kvartfinale og semifinale før han la konkurrentene bak seg også i finalen.

Federico Pellegrino ledet inn på oppløpet i finalen, men greide ikke å stå imot nordmannens spurt. Klæbo var 0,18 sekund foran i mål. Sindre Bjørnestad Skar gikk inn til en sterk tredjeplass, slått med 2,19 sekunder.

– Det er tøft å gå sprint i 1600 meters høyde, men jeg var veldig motivert til å få en god start i touren, og det ble en flott start for meg, sa Klæbo.

Det var Klæbos 12. etappeseier i touren, og dermed er han bare en bak rekorden til Petter Northug. Klæbo er ubeseiret i Tour de Ski-sprintetapper.

Vant alt

Klæbo måtte se seg slått av Pellegrini i sprinten i Davos rett før jul, men på årets siste dag var han tilbake i toppslag. Han viste styrke umiddelbart med bestetid i kvalifiseringen, 1,05 sekund foran Lucas Chanavat og 1,51 foran Pellegrino.

Som vanlig valgte han første heat i utslagsrundene og vant kvartfinalen foran Chanavat. De havnet i semifinale med Pellegrino. Der havnet også Skar etter at han vant sitt heat. Klæbo var først over mål igjen, men fikk med seg både Chanavat, Pellegrino og Skar til finalen.

Pål Golberg ble utslått på tid i semifinalen etter å ha tatt seg videre fra et kvartfinaleheat med tre nordmenn. Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth ble utslått i det heatet.

Fem rett ut

Halvparten av de ti norske ble utslått i kvalifiseringen. Det var Håvard Moseby (34), Martin Løwstrøm Nyenget (42), Emil Iversen (45), Sjur Røthe (47) og Hans Christer Holund (48). Grensen for å gå videre var på 9,74 sekunder bak bestetiden.

Tidene fra kvalifiseringen teller i Tour-sammendraget, mens det deles ut bonussekunder i utslagsrundene, opp til ett minutt for seier. De utslåtte taper dermed mye og får et dårlig utgangspunkt for søndagens jaktstart.

---

Verdenscup langrenn i Val Müstair, Sveits lørdag, sprint fri teknikk, 1. etappe i Tour de Ski:

Menn:

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 2) Federico Pellegrino, Italia, 3) Sindre Bjørnestad Skar, Norge, 4) Michal Novak, Tsjekkia, 5) Richard Jouve, Frankrike, 6) Lucas Chanavat, Frankrike, 7) Janik Riebli, Sveits, 8) Pål Golberg, Norge, 9) Valerio Grond, Sveits, 10) Renaud Jay, Frankrike.

Øvrige norske: 18) Simen Hegstad Krüger, 25) Didrik Tønseth.

Finalen: 1) Klæbo 3.00,98, 2) Pellegrino 0,18 sek. bak, 3) Skar 2,19, 4) Novak 3,39, 5) Jouve 3,41, 6) Chanavat 28,66.

Utslått i kvalifisering: 34) Håvard Moseby, 42) Martin Løwstrøm Nyenget, 45) Emil Iversen, 47) Sjur Røthe, 48) Hans Christer Holund.

Tour de Ski (1 av 7 etapper):

1) Klæbo 1.54, 2) Pellegrino 0.07 min. bak, 3) Novak 0.16, 4) Skar 0.17, 5) Chanavat 0.19, 6) Jouve 0.23.

Øvrige norske: 9) Golberg 0.37, 18) Krüger 0.59, 25) Tønseth 1.02, 34) Moseby 1.10, 42) Nyenget 1.11, 45) Iversen 1.11, 47) Røthe 1.12, 48) Holund 1.12.

Verdenscupen (11 av 31 konkurranser):

1) Golberg 786, 2) Klæbo 682, 3) Pellegrino 557, 4) Holund 455, 5) Andrew Musgrave, Storbritannia 442, 6) Jouve 438, 7) Nyenget 426, 8) Novak 402, 9) Tønseth 381, 10) William Poromaa, Sverige 381.

Øvrige norske (topp 30): 13) Krüger 347, 15) Even Northug 340, 17) Erik Valnes 321, 19) Iversen 294, 21) Mattis Stenshagen 275, 22) Røthe 254.

Kvinner:

1) Nadine Fähndrich, Sveits, 2) Maja Dahlqvist, Sverige, 3) Lotta Udnes Weng, Norge, 4) Tiril Udnes Weng, Norge, 5) Frida Karlsson, Sverige, 6) Anne Kjersti Kalvå, Norge, 7) Katerina Janatova, Tsjekkia, 8) Laura Gimmler, Tyskland, 9) Sofie Krehl, Tyskland, 10) Lena Quintin, Frankrike.

Øvrige norske: 15) Mathilde Myhrvold, 24) Silje Theodorsen.

Finalen: 1) Fähndrich 3.23,56, 2) Dahlqvist 0,47 sek. bak, 3) L.U. Weng 0,62, 4) T.U. Weng 2,35, 5) Karlsson 3,39, 6) Kalvå 7,95.

Utslått i kvalifisering: 36) Astrid Øyre Slind, 45) Julie Myhre, 53) Heidi Weng, 63) Margrethe Bergane.

Tour de Ski (1 av 7 etapper):

1) Fähndrich 2.22, 2) Dahlqvist 0.11 min. bak, 3) L.U. Weng 0.17, 4) T.U. Weng 0.17, 5) Karlsson 0.19, 6) Kalvå 0.21.

Øvrige norske: 15) Myhrvold 0.57, 24) Theodorsen 1.03, 36) Slind 1.10, 45) Myhre 1.12, 53) H. Weng 1.15, 63) Bergane 1.19.

Verdenscupen (11 av 31 konkurranser):

1) T.U. Weng 925, 2) Jessie Diggins, USA 738, 3) Krista Pärmäkoski, Finland 639, 4) Karlsson 632, 5) Fähndrich 626, 6) Katharina Hennig, Tysland 541, 7) Kalvå 535, 8) Dahlqvist 525, 9) Kerttu Niskanen, Finland 512, 10) L.U. Weng 483.

Øvrige norske (topp 30): 15) H. Weng 370, 18) Ingvild Flugstad Østberg 333, 21) Theodorsen 299, 28) Ane Appelkvist Stenseth 250.

---