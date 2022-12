FIS gjør endringer etter norsk krav – andre etappe blir jaktstart igjen

Det melder både VG og Dagbladet.

– De stenger ned og gir først kun jentene som skal gå et kvarter i løypa. Så stenges det ned, før guttene får et kvarter. Det blir en helt annen trafikk i løypa enn det vi fikk i dag. Det ville blitt totalt feil å ha normal åpning i to-tre timer før løpet når det er en slik utforkjøring, sier Monsen til VG.

Under fredagens gjennomkjøring av løypa var det flere som fikk seg et ublidt møte med isen ned den siste bakken i sprintløypa i Val Müstair.

Dagbladet sto i bånn av bakken og så en rekke utøvere komme i ubalanse og veive med armene for å redde seg inn. Fire svenske kvinner falt også, det samme gjorde en tysk kvinne.

Landslagstrener Arild Monsen var blant dem som så løperne få problemer på det isete underlaget.

– Dette er risky. Det er is og løs snø på toppen. Det er synd at det kan gjøre store utslag hvis folk faller, uavhengig av nasjon. Så vi, sammen med Marcus Cramer (trener for Italia), kommer til å komme med et forslag om at vi stenger løypene totalt før start i morgen, forklarer Monsen til avisen.

De to landslagssjefene krevde en forandring under lagledermøtet fredag kveld.

– Det synes jeg var en helt riktig og fin avgjørelse i tråd med ønskene fra trenerkollegene og meg. Det ble en utrolig utfordring da det rant på med løpere i dag. Det var farlig, sa Monsen til VG.

Tilbake til jaktstart på 2. etappe

Tour de Ski-arrangørene gjør igjen endringer på 2. etappe. Nå skal det likevel gås 10 kilometer jaktstart 1. januar i Val Müstair.

Det skulle opprinnelig blitt gått jaktstart på den andre etappen, men onsdag formiddag meddelte Det internasjonale skiforbundet (FIS) at det skulle gås fellesstart grunnet lite snø.

Nå har imidlertid arrangørene snudd.

– Under dagens trening og testing av løypa uttrykte flere lag bekymringer angående sikkerheten. Tilbakemeldingene ble diskutert grundig med alle tilstedeværende lag og beslutningen ble tatt om å endre formatet tilbake til en jaktstart, skriver FIS i en pressemelding.

Tour de Ski innledes samme sted med sprint i fri teknikk nyttårsaften.