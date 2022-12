Fotballikonet Pelé er død

Av Stian Grythaugen, NTB

Pelé har den siste tiden vært innlagt på Albert Einstein-sykehuset i São Paulo. For noen dager siden opplyste legene at fotballegendens tilstand var forverret.

Pelé har vært rammet av helseproblemer de siste årene. Han har blant annet kjempet mot kreftsykdom. Nylig meldte legene at det hadde vært en «utvikling» i kreftsituasjonen, og at det i tillegg var påvist svikt i nyre- og hjertefunksjonen.

---

Dette er fotballegenden Pelé:

* Fullt navn: Edison «Edson» Arantes do Nascimento

* Født: 23. oktober 1940

* Fødested: Três Corações, Brasil

* Klubber: Santos, New York Cosmos

* Scoret totalt 1283 mål i karrieren

* Verdensmester i fotball tre ganger: 1958, 1962 og 1970

* Scoret 12 mål og ti målgivende pasninger i VM-sammenheng

* Vant seks seriemesterskap og Copa Libertadores to ganger med Santos

* Ble ligamester med New York Cosmos i USA i 1977

* Scoret 77 mål på 92 landskamper for Brasil.

---

Pelé ble verdensmester tre ganger (1958, 1962 og 1970). Han er av svært mange ansett som en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene.

Det brasilianske landslaget og fotballfansen hyllet Pelé i forbindelse med sine kamper under VM i Qatar. I annen omgang av oppgjøret mot Sør-Korea ble et stort banner vist fram på tribunen. Etter kampslutt fikk Neymar og lagkameratene et annet Pelé-banner ned på banen, der de flokket seg rundt det.

Da Pelé så sin egen far gråte etter at Brasil tapte VM-finalen i 1950, sa han: «Ikke vær lei deg. Én dag skal jeg vinne den».

Det løftet holdt en av tidenes beste og mest profilerte fotballspillere. Tre ganger ble Pelé verdensmester i fotball – i 1958, 1962 og 1970. I 1958 var Sverige arrangør for sluttspillet. Kun 17 år gammel scoret Pelé to mål i finaleseieren over vertsnasjonen og ble tidenes yngste verdensmester i fotball.

Pelé feirer en av sine VM-triumfer. (AP)

Fire år senere løftet Brasil VM-trofeet på ny, riktignok med en skadd Pelé på sidelinjen. Fotballikonet spilte de innledende kampene, men kunne ikke fullføre turneringen. Først i 2007 ble det klart at han likevel ville få tildelt VM-medaljen fra 62-sluttspillet.

Også i VM-sluttspillet i 1966 representerte han hjemlandet, men måtte da se turneringen i England ende i en bitter exit allerede i gruppespillet. Fire år senere var han altså igjen verdensmester – for tredje gang i karrieren.

Lærte av pappa

Pelé ble født 23. oktober 1940 i Três Corações, en liten by 30 mil fra de brasilianske storbyene Rio de Janeiro og São Paulo. Gutten, som vokste opp i fattige kår, fikk navnet Edson Arantes do Nascimento.

Faren João Ramos do Nascimento, med klengenavnet Dondinho, var selv fotballspiller og representerte blant andre de brasilianske storklubbene Atlético Mineiro og Fluminense i sin karriere. Pelé ble født inn i en fotballfamilie og hadde leken med lærkula i blodet.

Sammen med kameratgjengen tok han i barndommen navnet «De skoløse». Den første fotballen var en sammenrullet sokk fylt med filler av klær.

Guttens åpenbare talent ble raskt tydelig, og bare 15 år gammel fikk han sjansen for storlaget Santos etter å ha blitt oppdaget av en annen brasiliansk legende, Waldemar de Brito. Debutkampen mot Corinthians endte i ikke mindre enn fire scoringer.

Deretter begynte ballen bokstavelig talt for alvor å rulle. Året etter fikk han sin debut på landslaget. Også der ble det scoring i debuten.

Avsluttet i USA

Noen klubbnomade ble Pelé aldri. Santos hadde fotballikonet i sine rekker i 17 sesonger fram til 1974. Fasiten ble utrolige 1024 mål. Også på det brasilianske landslaget er han mestscorende gjennom tidene.

Klubbkarrieren avsluttet Pelé i amerikanske New York Cosmos. Også der satte han spor etter seg. Etter at han la fotballstøvlene på hylla i 1977 har han hatt tittelen ærespresident i klubben.

Pelé har også brukt tid på vervet som verdensambassadør for fotball. Han har også vært idrettsminister i Brasil, i tillegg til at han hatt flere oppdrag som skuespiller.

En av nåtidens største fotballprofiler, portugisiske Cristiano Ronaldo, har ikke nølt med å gi brasilianeren merkelappen «den største fotballspilleren i historien». Den tyske legenden Franz Beckenbauer har på sin side kalt det brasilianske fotballikonet «den mest komplette spilleren jeg noen gang har sett».

Nå har han vandret inn i evigheten.

