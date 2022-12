Kraftig pengehopp for Ruud – Hovland med lønnsomt år

Ifølge ATP-sidene har Ruud spilt inn totalt 129,8 millioner kroner i løpet av karrieren i single og double. 46 millioner av disse kommer fra kun single i årets sesong, der Ruud spilte seg til to Grand Slam-finaler og tok tre titler på ATP 250-nivå. I tillegg spilte han finale i ATP-sluttspillet.

Av de 46 millionene kom halvparten fra finaleopptredener i Roland-Garros og US Open. 23-åringen tapte begge, men fikk med seg 11,5 millioner fra finaletapet for Rafael Nadal i Paris, mens det i New York ble 12,9 millioner i «trøstepremie» etter nederlaget for det spanske stjerneskuddet Carlos Alcaraz.

Etter turneringen i USA nådde han også annenplassen på ATP-rangeringen. I ATP-sluttspillet tapte han finalen for Novak Djokovic, men annenplassen ga ham likevel en klekkelig sum på rundt 20 millioner kroner.

Tre titler

De tre titlene Ruud tok, kom alle på grus, som har vært Ruuds foretrukne underlag hittil i karrieren. Han tok en dobbeltseier i Sveits da han vant både i Gstaad og Genève, mens den siste kom i argentinske Buenos Aires. Triumfene ga ham rundt 2,5 millioner kroner totalt.

46 millioner er mer enn dobbelt så mye som i 2021, da han tok fem titler på ATP-touren. Da spilte han inn litt over 20 millioner. Selv om det ble færre titler i år, har de to Grand Slam-finalene, samt ATP-sluttspillet gitt ham lønn for strevet.

Ruud har hevet spillet stort på hardcourt i årets sesong og kan håpe på flere sterke turneringsresultater i årene som kommer.

Litt bak Hovland

Den norske golfstjernen Viktor Hovland spilte inn hele 75 millioner kroner i 2022 og har totalt tjent inn 131 millioner kroner. Hovland tok to seirer. Én seier kom i europatourturneringen i Dubai, som ga ham rundt 12 millioner kroner, mens den andre kom nylig i Tiger Woods-arrangerte World Challenge på Bahamas. Den ga ham rundt 10 millioner. Han kom også blant annet på annenplass i Arnold Palmer Invitational og fjerdeplass i majorturneringen British Open i Skottland. Han fikk 9 millioner for plasseringen i Arnold Palmer, mens han mottok 6,5 for plasseringen i Storbritannia.

En rekke andre gode resultater ga en totalsum på litt over rundt 75 millioner og gjorde at han passerte 130 millioner kroner totalt, ifølge PGA-tourens sider.

I tillegg til idrettsstjernenes inntjeninger på banen kommer sponsorinntekter i tillegg.

