Nadal sikter mot ny Australian Open-tittel

Fra 16. januar skal verdens beste tennisspillere kjempe om årets første Grand Slam-tittel i Melbourne,

Forrige sesong tok veteranen Rafael Nadal singeltittelen for menn, men 2022 bød ellers på flere lengre skadepauser for den 22-dobbelte Grand Slam-vinneren.

Han var et stykke unna toppen i sesongfinalen som rundet av 2022, og han erkjenner også at han vil slite med å nå toppformen før Australian Open starter.

Det ødelegger imidlertid ikke troen på at han kan spille om tittelen i Melbourne igjen.

– Jeg er klar over at jeg ligger litt etter, men jeg tror at jeg kan nå et nivå slik at jeg kan være konkurransedyktig i Australia, sier han til spansken AS, ifølge Reuters.

36 år gamle Nadal reiser mandag til Sydney, hvor han som opptakt til Australian Open skal delta i United Cup-turneringen, hvor nasjonene konkurrerer mot hverandre.

Det var bare hans andre tittel i Australian Open, som han først vant tilbake i 2009.

Han har også vunnet Wimbledon to ganger, mens han har vunnet i US Open fire ganger. Flertallet av Grand Slam-triumfene stammer imidlertid fra Paris, hvor Nadal har vunnet Rolland Garros totalt 14 ganger.

