«Overveldet» Klaveness årets navn i Bergen

Et overveldende flertall av BA-leserne er ikke i tvil: Lise Klaveness er årets bergenser. – Jeg er overveldet, sier fotballpresidenten til avisen.

Noen lesere har påpekt at hun egentlig ikke er fra Bergen, men fra Frekhaug.

– Jeg har alltid følt meg som bergenser. Jeg er stolt av byen der jeg har bodd, gått på skole og spilt fotball. Så tusen takk til alle som har stemt på meg, sier hun til BA.

– For verdiene hun har frontet, for den kraftfulle talen i Qatar og for kampen for fotballens fremtid, har BAs lesere stemt Lise Klaveness fram til å være årets bergenser i 2022, skriver konstituert sjefredaktør Rune Ulvik i motiveringen for utmerkelsen.

