Russland vurderer Uefa-exit som følge av sanksjoner

Det russiske landslaget og russiske klubblag har siden 28. februar vært utestengt av alle turneringer arrangert av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Nå ser forbundet på mulighetene for å bytte over til AFC, slik at både landslaget og klubblagene eventuelt kan konkurrere igjen.

– Spørsmålet om å forlate Uefa er knyttet til avgjørelsen fra Uefa og Fifa 28. februar, der russiske klubber og landslaget ble ekskludert fra internasjonale konkurranser på grunn av situasjonen i Ukraina, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

Avgjørelsen ekskluderte Russland fra sluttspillkampene i Qatar-VM, og landet ble også utelatt fra trekningen til kvalifiseringen til EM i 2024.

Landslaget har likevel spilt tre treningskamper siden utestengingen i februar. Der har de møtt Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan, som alle er tilknyttet AFC.

