Fire av fem nordmenn er fornøyd med dekningen av Qatar-VM

Det melder nettstedet Kampanje.

AgendaTracker har sett på medienes dekning av Qatar-VM og om nordmenn synes dekningen har vært balansert nok.

– Vi ser at de som faktisk fulgte mesterskapet i stor grad også opplever dekningen av de utenomsportslige sidene av fotball-VM som god, hvor kun én av fem er misfornøyde. Bare fire prosent er misfornøyde med dekningen av selve kampene, sa Jørgen Bjerke, partner og kundeansvarlig i PR-operatørene, til Kampanje.

– Mediehusene kan dermed se seg relativt godt fornøyd med tilbakemeldingen fra fotballentusiastene, fortsatte han.

AgendaTracker er et samarbeid mellom analyseselskapet YouGov, mediaintelligens- og rådgivningsbyrået Infomedia og kommunikasjonsbyrået PR-operatørene.

Til tross for at mediene kan se lyst på tallene, er det noen som er svært misfornøyde med hvordan enkeltsaker har blitt dekket.

Dette skal spesielt gjelde Fifa-presidentens åpningstale og Fifas håndtering av bruddene på menneskerettigheter, hvor henholdsvis 25 og 39 prosent syntes dekningen har vært dårlig eller svært dårlig.

Undersøkelsen viser også at nyhetssaker som handlet om Fifas nekt av kapteinsbind med regnbuefarger, de iranske spillernes demonstrasjon under nasjonalsangen, det tyske lagets markering overfor Fifa og at Marokko, som første afrikanske lag, kvalifiserte seg til semifinalen, har engasjert nordmenn spesielt.

Nordmenns holdning til vertslandet Qatar viste seg også i undersøkelsen.

– Nordmenn er ganske skadefro om man skal tro på tallene. Hele 4 av 10 oppgir nemlig å ha bli glade for at Qatar tapte alle kampene sine, sa Bjerke.