Seks norske til kvinnenes hoppuke – Lundby blir hjemme

Verdens beste kvinnelige hoppere skal gjennom to renn i østerrikske Villach og to renn i slovenske Ljubno. Til slutt skal det kåres en sammenlagtvinner.

Den norske troppen består av Silje Opseth, Anna Odine Strøm, Thea Minyan Bjørseth, Nora Midtsundstad, Ingvild Synnøve Midtskogen og Kjersti Græsli.

Græsli er debutant i verdenscupen.

Maren Lundby blir ikke med til rennene i Mellom-Europa. Hun prioriterer trening på hjemmebane. Det varslet hoppdronningen allerede etter verdenscuprennene på Lillehammer i begynnelsen av desember.

– Alle vet jo hva jeg har slitt med det siste året. Jeg er på veldig riktig vei, men jeg er ikke er helt der jeg skal være ennå for å kunne kjempe helt i toppen. Derfor tar jeg nå noen grep for å rekke de målene jeg har satt meg for sesongen, sa Lundby til Oppland Arbeiderblad da.

Hun opplyste videre at planen er å vende tilbake til verdenscupen på nyåret. Det skjer trolig i Hinterzarten 27.-29. januar. Lundbys store mål er VM i Planica i månedsskiftet februar-mars.

De norske kvinnehopperne har innledet sesongen sterkt. Silje Opseth tok en sterk seier i sesongåpningen i polske Wisla og gjentok bedriften i det ene av to renn på Lillehammer. Der fulgte Anna Odine Strøm på annenplass.

Helgen etter var Opseth igjen på pallen i Titisee Neustadt. Holeværingen-hopperen ligger på tredjeplass i verdenscupen sammenlagt.