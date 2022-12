Premier League vil ha midlertidige bytter for groggy spillere

Tanken er at spillere som føler seg uvel etter en hodesmell, skal kunne bli byttet ut midlertidig. Premier League har formelt bedt Fotballens internasjonale lovkomité (Ifab) om lov til å teste det ut i 2023/24-sesongen, skriver The Guardian.

I dag får engelske klubber to ekstra bytter ved hodeskader, men de gjøres permanent. Er man først tatt av banen, slippes man ikke utpå igjen senere i kampen. Det ønsker Premier League å gjøre noe med.

Ligaen har rådført seg med klubbenes leger under VM-pausen. Blant dem er det et klart flertall for å teste midlertidige bytter. Håpet er at en slik ordning gir legene ro til å gjennomføre tester på spillere som har slått hodet.

Med dagens regler føler legene på tidspress fordi lag må spille i undertall når en groggy spiller blir undersøkt på sidelinjen.

Får støtte

Også toppligaene i USA og Frankrike støtter forslaget om midlertidige bytter, skriver The Guardian. Det ble for første gang lagt fram av den engelske spillerforeningen (PFA) i februar.

«Vi ser ofte episoder der spillere kommer tilbake på banen med en potensiell hjerneskade, for så å bli tatt av banen kort tid etter når symptomene er blitt tydelig forverret», skrev PFA den gang.

Debatt

De siste årene er det blitt en stadig større diskusjon i England om risikoen for hjerneskader i fotballen. Debatten har særlig kommet etter at en rekke tidligere toppspillere er blitt diagnostisert med demens.

I november varslet en gruppe på 30 tidligere spillere og deres pårørende at de vil saksøke fotballforbundene i både England og Wales. Familiene mener at de ikke beskyttet spillerne godt nok mot hodeskader.

