Kongressen vedtok lov om likelønn for amerikanske landslag

Den nye loven som nå sendes videre til president Joe Biden for ratifisering er en konsekvens av USAs fotballkvinners langvarige kamp for å få samme lønnsbetingelser som landslaget for menn.

Lovforslaget ble sent onsdag vedtatt i Representantenes hus. Det var tidlig enstemmig vedtatt i Senatet. Loven fastslår at alle idrettsfolk som representerer USA internasjonalt skal få lik lønn og ytelser, uavhengig av kjønn. USAs olympiske og paralympiske komité får ansvar for å sørge for etterlevelse.

USAs fotballkvinner saksøkte i 2019 landets fotballforbund med krav om likelønn. Tidligere i år inngikk spillerne en ny tariffavtale som gir dem samme lønnsstruktur som mennene og lik fordeling av prispenger fra VM og andre turneringer.

– Ved å sende denne loven til presidenten har kongressen sendt et klart budskap om at dette er standarden for landslag i alle idretter, sier USAs fotballpresident Cindy Parlow Cone i en uttalelse.