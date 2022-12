Beth Mead hedret som årets sportspersonlighet i Storbritannia

Arsenal-spissen herjet da England i sommer vant fotball-EM på hjemmebane. Hun ble mesterskapets toppscorer med seks mål (hvorav tre mot Norge) og fem assist, og hun ble kåret til sluttspillets beste spiller.

Hun var en av seks nominerte til prisen som årets sportspersonlighet, og hun vant avstemningen foran cricketspiller Ben Stokes og curlingspiller Eve Muirhead.

Snookerstjernen Ronnie O'Sullivan, turneren Jessica Gadirova og løperstjernen Jake Wightman var også nominert.

– Jeg føler meg utrolig beæret over å vinne denne prisen, men jeg kunne ikke gjort det uten jentene på laget. Dette er et tegn på at kvinneidrett er på riktig vei, sa Mead.

Fotballkvinnene håvet inn flere priser. EM-vinnerne ble årets lag, mens landslagssjef Sarina Wiegman ble årets trener.

Mead ødela korsbåndet i november og får en lang pause fra fotballen.