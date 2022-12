Taper penger på spill i Mesterligaen

I motsetning til for herrelagene er det svært beskjedne økonomiske forhold for kvinnene i Champions League.

I kveld spiller Rosengård foran et kjempepublikum mot Barcelona på Camp Nou, og sender et signal til unge spillere om å tørre å drømme stort, men pengemessig går klubben i minus.

– Det trengs litt drahjelp. Også fra de høye herrer som sitter på de fine plassene og godter seg, sier Rosengård-kaptein Emma Berglund om pengeforskjellen mellom kjønnene.

Beløpet for deltakelse i gruppespillet er riktig nok økt i år, og hvert av lagene får 400.000 euro, snaut 4,2 millioner kroner, for å være med der. Til sammenligning får de 32 lagene i gruppespillet i herrenes mesterliga 164 millioner kroner hver.

Ikke nok

Rosengård har tapt alle sine fem kamper så langt og ligger ikke an til å dra inn mer enn utbetalingen for deltakelse. Og 4,2 millioner kroner dekker ikke lagets utgifter til turneringen.

– Vi er i det fineste selskapet, men sitter ikke igjen med noe. Vi får en sum fra Uefa, og det skal dekke alt, sier sportssjef Therese Sjögran til Sveriges Radio.

De største utgiftene knytter seg til reiser til de tre bortekampene og å leie inn vaktselskaper når TV-bussene kommer til stadion i Malmö.

– Det stilles nøyaktig samme krav til oss som på herresiden, men pengene er enormt mye mindre. Det skjer ting, og situasjonen blir bedre, men det går for sakte. Så per dags dato går vi i minus på at vi spiller i Champions League, slår Sjögran fast.

Enorme forskjeller

Mens en vinner av kvinnenes mesterliga maksimalt kan skaffe seg premiepenger på 14,7 millioner kroner, er tilsvarende sum for herrene 893 millioner.

For å ta et norsk eksempel: Bodø/Glimt spilte inn 70,5 millioner kroner i rene premiepenger i C-turneringen conferenceligaen sist sesong.

For Rosengård-spillerne, som slo ut Brann i kvalifiseringen, handler det mest om å nyte øyeblikket når de i kveld går ut på ærverdige Camp Nou foran titusenvis av tilskuere.

– Det blir heftig. En opplevelse ikke mange får sjansen til å oppleve. Det skal vi nyte. Det er klart at vi er skikkelige underdogs i kampen, men kanskje kan det passe oss bra, sier Berglund.