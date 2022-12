Sapporo setter OL-arbeidet på vent

Haruyuki Takahashi, en tidligere leder for OL i Tokyo, er tiltalt for å ha mottatt bestikkelser for å hjelpe selskap med å bli sponsor for lekene, som gikk av stabelen i fjor sommer.

Sapporo stopper nå sitt arbeid for å få et nytt OL til Japan. De skal sondere terrenget før de eventuelt gjenopptar prosessen.

– I lys av saken knyttet til Tokyo, er det bestemt at vi må ha et «rent» OL, sier Akifumi Kudo, som jobber med byens OL-søknad.

Ifølge nyhetsbyrået AFP har Sapporo vært favoritt til å avholde sitt andre OL. Byen var OL-vertskap i 1972 og kjemper denne gangen mot Salt Lake City i USA og canadiske Vancouver, som begge tidligere har arrangert OL.

Sapporos ordfører Katsuhiro Akimoto gikk tirsdag ut og sa at de skal lage en ny plan som skal presenteres til våren. Deretter skal det avholdes en landsomfattende avstemning.

– I stedet for å bare løpe mot målet med skylapper på, har vi bestemt at prioriteten blir å svare på alle bekymringer folk i landet har, sa Akimoto.