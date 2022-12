Moi la opp til to Adams-mål da Southampton gikk videre

Moi hadde assist på det første målet, mens han banet vei for vinnermålet med et akrobatisk saksespark som ble reddet på strek før Adams satte inn returen.

Southampton fikk en fryktelig start da laget klønet det til på en Lincoln-corner før det var spilt to minutter. Ainsley Maitland-Niles prøvde å klarere, men sleivet i stedet ballen i en høy bue mot eget mål. Keeper Gavin Bazunu skulle slå ballen ut, men presset av Paudie O'Connor dyttet han den i stedet inn i nettet.

Første kamp på fem uker

Gjestene fra midten av tabellen i 1. divisjon virket innledningsvis mye friskere enn et Southampton-lag som spilte sin første tellende kamp på over fem uker.

I det 25. minutt ble det likevel utligning, takket være en fin assist fra Moi og en ikke helt våken linjemann. TV-bildene viste at Adams var offside da Moi slo innlegget spissen nikket i mål, men det er ikke VAR i ligacupen, og scoringen ble stående.

I det 74. minutt tok Moi fram en akrobatisk volleyavslutning på innlegg fra Theo Walcott, men Joe Walsh reddet på streken. Adams reagerte lynraskt og satte inn returen fra kloss hold.

Kjempemisser

På overtid burde Moi hatt en assist til. Han serverte Samuel Edozie helt åpent mål på en kontring, men innbytteren skjøt utenfor. Rett etter burde Adams ha spilt til en fri Moi da tre hjemmespillere kom alene gjennom, men han prøvde i stedet å fullføre sitt hattrick og misset.

Det kunne gått verre for Southampton. Etter en time kom venstreback Romain Perraud feil inn i en hodeduell i eget felt og endte med ufrivillig å bokse ballen unna. Også da kunne vertene prise seg lykkelig for at det ikke var VAR.

Fire Premier League-lag tok seg videre mot lag fra lavere divisjoner da første halvdel av kvartfinalene ble unnagjort tirsdag, men Leicester var eneste lag som vant klart.

Flere slet

Youri Tielemans, Ayoze Perez og Jamie Vardy scoret for Leicester da MK Dons ble slått 3-0 på bortebane. Kampen var avgjort tidlig.

Et selvmål av Adam Smith ga Newcastle 1-0-seier over Bournemouth. Smith nikket i eget mål presset av Callum Smith.

Wolverhampton slo Gillingham 2-0 med to sene scoringer. Raúl Jiménez scoret ledermålet på straffespark i det 77. minutt, mens Rayan Aït-Nouri fastsatte resultatet på overtid.

Det spilles tre kamper til onsdag, mens Manchester City og Liverpool gjør opp om den siste kvartfinaleplassen torsdag.

---

Engelsk ligacup menn tirsdag, 4. runde:

MK Dons – Leicester 0-3 (0-2)

Mål: 0-1 Youri Tielemans (18), 0-2 Ayoze Pérez (29), 0-3 Jamie Vardy (50). 15.495 tilskuere.

Newcastle – Bournemouth 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Adam Smith (selvmål 67). 51.579 tilskuere.

Southampton – Lincoln 2-1 (1-1)

Mål: 0-1 Gavin Bazunu (selvmål 2), 1-1 Ché Adams (25), 2-1 Adams (74). 17.385 tilskuere.

Mohamed Elyounoussi spilte hele kampen for Southampton.

Wolverhampton – Gillingham 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Raúl Jiménez (str. 77), 2-0 Rayan Aït-Nouri (90). 26.943 tilskuere.

Spilles onsdag: Blackburn – Nottingham Forest, Charlton – Brighton, Manchester United – Burnley.

Spilles torsdag: Manchester City – Liverpool.