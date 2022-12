Mirakelavslutning i NFL ga spillgevinst på 28,5 millioner

Storspilleren hadde veddet 31.000 dollar på utfallet av fem kamper i kombinasjon. Da Raiders slo New England Patriots med ballerobring og touchdown i siste sekund, innkasserte han 2,88 millioner dollar i gevinst.

Patriots hadde ballen med stillingen 24-24, men i jakten på vinnerpoengene tok laget for store sjanser. Jakobi Meyers kastet en tversoverpasning som havnet i hendene på Raiders-forsvarer Chandler Jones, og han viftet vekk taklingsforsøket fra quarterback Mac Jones på vei mot touchdown fra 48 yards.

Dermed var femte og siste resultat på plass for spilleren som tidligere i helgen fikk inn et av de fire første da Minnesota Vikings vendte 0-33 ved pause til 39-36-seier over Indianapolis Colts. Det er den største opphenting i NFL-historien.