En død etter kaotisk VM-feiring i Argentina

Det oppsto kaos i hovedstaden da folket skulle hylle Lionel Messi og de andre VM-heltene. Spillerne måtte etter hvert forlate bussen og hentes av helikoptre grunnet pågangen av mennesker.

Over fire millioner antas å ha vært ute i gatene for å få et glimt av Messi og VM-trofeet. Den åpne bussen måtte endre rute fordi den ikke greide å komme fram, og det førte til ytterligere tumulter. Til slutt forlot spillerne bussen og gikk om bord i to helikoptre som fløy dem vekk fra kaoset.

Ifølge avisen La Nación døde en 24 år gammel mann av skadene han fikk etter et fall fra et tak. Helsemyndighetene i landet har bekreftet at han døde som følge av hodeskader. TV 2 omtalte saken først.

TV-kanalen A24 meldte tirsdag kveld at 31 mennesker ble skadd i forbindelse med paraden, og at 16 av dem måtte legges inn på sykehus.

Argentinas fotballpresident Claudio Tapia klandret politiet for at paraden ikke kunne gjennomføres som planlagt.

– Det var de samme sikkerhetsstyrkene som eskorterte oss som ikke lot oss fortsette. De lar oss ikke hilse på folket ved Obelisken. Jeg ber om unnskyldning i navnet til alle våre verdensmestere, skrev han i sosiale medier.