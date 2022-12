Direkte på TV onsdag

13.30: Dart. World Darts Championship fra Alexandra Palace, dag 7. (Viasport 1)

18.15: Håndball, eliteserien kvinner. Vipers Kristiansand – Molde HK fra Aquarama. (TV 2 Sport 2)

20.00: World Darts Championship fortsetter. (Viasport +)

20.45: Fotball, engelsk ligacup menn. Blackburn – Nottingham Forest fra Ewood Park. (Viasport 1)

20.45: Fotball, engelsk ligacup menn. Charlton – Brighton fra The Valley. (Viasport 3)

20.45: Fotball, engelsk ligacup menn. Manchester United – Burnley fra Old Trafford. Erik Ten Hag og hans United-mannskap stiller uten mange av sine stjerner i denne matchen, ettersom en rekke av spillerne har vært med i fotball-VM for sine respektive landslag. Profiler som franske Raphael Varane og argentinske Lisandro Martinez blir for eksempel ikke å spille kamper på en stund etter mesterskapet i Qatar. De røde djevlene skal i kveld forsøke å ta seg videre i cupen med en B-preget ellever. (3+)

01.00: Ishockey, NHL. Detroit Red Wings – Tampa Bay Lightning fra Little Caesars Arena. (Viasport 1)

01.00: Ishockey, NHL. Florida Panthers – New Jersey Devils fra FLA Live Arena. (Viasport 2)

04.00: Ishockey, NHL. Vegas Golden Knights – Arizona Coyotes fra T-Mobile Arena. (Viasport 2)

04.00: Ishockey, NHL. Anaheim Ducks – Minnesota Wild fra Honda Center. (Viasport 1)

[ Her er Lionel Messi sine tolv VM-rekorder ]