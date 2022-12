Antjukh fradømt OL-gull på 400 meter hekk fra 2012

Det er Friidrettens integritetsenhet (AIU) som i en pressemelding onsdag meddeler at Antjukh er fradømt gullet. LaShinda Demus fra USA blir stående som OL-mester.

Antjukh er felt på grunnlag av data fra antidopinglaboratoriet i Moskva. Hun ble funnet skyldig i regelbrudd allerede 21. oktober, og ettersom hun ikke leverte anke innen fristen på 45 dager er sanksjonene nå rettskraftige.

Antjukh sonet allerede fire års utelukkelse for en annen forseelse, så den viktigste konsekvensen av den nye dommen er at hun diskvalifiseres fra London-OL, som ble avviklet før det andre regelbruddet hun er dømt for.

Diskvalifikasjonen av Antjukh betyr at alle Russlands tre OL-vinnere på bane i 2012 er fratatt sine gull. Tidligere er Maria Savinova fradømt gullet på 800 meter og Julia Zaripova på 3000 meter hinder.

Ivan Ukhov (høyde) og Tatjana Lysenko (slegge) har også mistet gullene sine fra London-lekene.