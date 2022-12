Tusenvis hyllet franske VM-helter etter dag med total forvirring

Kylian Mbappé og resten av landslaget ble hyllet på Concorde-plassen i den franske hovedstaden. Laget ble fraktet dit rett fra Charles de Gaulle-flyplassen.

Spillerne viste seg på balkongen til Crillon Hotel med utsikt over Concorde-plassen. I forkant av seansen hadde det vært mye feilinformasjon og full forvirring rundt om seansen ville finne sted.

Frankrike tapte søndagens finalekamp i Qatar mot Argentina etter en intens og dramatisk straffesparkkonkurranse.

Mandag morgen uttalte den franske idrettsministeren Amelie Oudea-Castera at det franske laget planla å reise samlet til Concorde-plassen etter at flyet deres hadde landet mandag kveld.

– De ønsker å takke støttespillerne sine, sa hun til radiokanalen France-Inter.

[ Full fest i Buenos Aires etter VM-vinnerne landet i hjemlandet ]

Kontrabeskjed

Like etter kom imidlertid det som framsto som en tydelig kontrabeskjed fra den franske fotballpresidenten Noel Le Graet. I et intervju med TV-kanalen BFMTV var han krystallklar på at spillerne kom til å reise rett hjem fra flyplassen.

– Når du ikke vinner, har du ikke lyst til å vandre nedover Champs-Élysées eller noe annet sted, sa Le Graet.

– De har vært borte i mer enn en måned, og de gjorde en god jobb. De ønsker å reise hjem så raskt som mulig, fortsatte han.

Like etter at fotballtoppens uttalelser var kringkastet, dukket imidlertid tvilen opp igjen. Da siterte nemlig BFMTV anonyme kilder i det franske landslagets støtteapparat på at spillerne kom til å møte fansen likevel.

Denne nyheten ble så bekreftet at Det franske fotballforbundet.

[ Messi med Instagram-rekord etter VM-finalen ]

Rekordhøye seertall

Seansen der fansen fikk hylle sine helter fant sted i etterkant av at Qatar-flyet med sølvvinnerne hadde landet rundt klokken 20.

Frankrike hadde muligheten til å forsvare VM-gullet sitt fra 2018, men kom til kort i en intens finale mot Argentina og Lionel Messi.

Tilsammen 24 millioner franske TV-seere fulgte finalekampen fra Qatar. Det er rekordtall i fransk TV-sammenheng.

[ Tilskuertallene i VM vekker oppsikt ]