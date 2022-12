Mbappés trøstepremie: Ble VM-toppscorer etter sitt hattrick

Mbappé kom inn til finalen likt med Argentina-kaptein Lionel Messi på fem mål, men med tre nettkjenninger, hvorav to straffer, ble han alene på åtte.

Hattricket var også historisk. Ikke siden 1966 har en spiller scoret tre mål i en VM-finale for menn. Den gang ble Geoff Hurst kreditert hattrick da England slo Vest-Tyskland 4-2. Søndag sørget Mbappé for at de to deler den bragden.

«Mange gratulasjoner til Mbappé», skrev Hurst på Twitter.

Likevel greide ikke hattricket å sikre VM-gull. Frankrike vant i 2018, men røk på 2-4-tap i straffesparkkonkurransen mot Argentina. Mbappé satte ballen i mål også der, men to av lagkameratene misset.

Frankrike lå under med 0-2 med ti minutter igjen da to lynraske Mbappé-mål ga utligning. Deretter scoret han igjen i ekstraomgangene for å forlenge kampen.

Etter tapet fikk han trøst av Frankrikes president Emmanuel Macron ute på gressmatta i Lusail.

Disse spillerne er blitt VMs toppscorere de ti siste sluttspillene:

* 2022: Kylian Mbappé (Frankrike) 8 mål

* 2018: Harry Kane (England) 6

* 2014: James Rodríguez (Colombia) 6

* 2010: David Villa (Spania), Wesley Sneijder (Nederland), Thomas Müller (Tyskland) og Diego Forlán (Uruguay) 5

* 2006: Miroslav Klose (Tyskland) 5

* 2002: Ronaldo (Brasil) 8

* 1998: Davor Suker (Kroatia) 6

* 1994: Oleg Salenko (Russland) og Hristo Stoitsjkov (Bulgaria) 6

* 1990: Salvatore Schillaci (Italia) 6

* 1986: Gary Lineker (England) 6