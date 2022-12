Tolv VM-stjerner som jaktes av storklubber

Spillerne, som har imponert for sine nasjoner, kan etter alle solemerker vente seg telefoner fra sportsdirektører i større klubber i tiden som kommer.

* Sofyan Amrabat (26), midtbanespiller, Marokko (Fiorentina)

Det defensive midtbaneskjoldet til VM-overraskelsen Marokko har hatt en meget sterk turnering. Pasningssikker og posisjonssikker. På mange måter har Amrabat vært tryggheten i et marokkansk lag som har tatt VM med storm.

* Jude Bellingham (19), midtbanespiller, England (Borussia Dortmund)

Allerede før VM var engelskmannen svært ettertraktet blant Europas toppklubber. I kjølvannet av turneringen i Qatar kan midtbanetalentet trolig velge og vrake mellom tilbud og lukrative kontrakter. Bellingham er en dynamisk midtbanespiller som kan håndtere både defensive og offensive roller.

* Enzo Fernández (21), midtbanespiller, Argentina (Benfica)

Argentina har talismanen Messi som med lekre pasninger, driblinger og avslutninger sendte dem helt til VM-finalen. Men Argentina har også Enzo Fernández, som har slitt utrettelig på midtbanen. Fernandez er allsidig, med vekt på det defensive. Han har kun spilt en halv sesong i portugisiske Benfica, men ryktes allerede å være på vei til Liverpool.

* Cody Gakpo (23), spiss, Nederland (PSV Eindhoven)

Endte opp med tre scoringer for et Nederland-lag som så litt tynt besatt ut offensivt på forhånd. Det ryktes at Gakpo skal ha vært nær en overgang til Manchester United i sommer, men overgangen skjedde ikke da. Nå vil trolig et United-lag uten Cristiano Ronaldo få konkurranse om den raske og tekniske spissen som er komfortabel i de fleste offensive posisjoner.

* Cho Gue-sung (24), spiss, Sør-Korea (Jeonbuk)

To VM-mål er et mer enn akseptabelt resultat for enhver spiller. Spesielt hvis du er en relativt ukjent sørkoreansk spiss. Den sørkoreanske ligaens toppscorer Cho Gue-sung ble så populær etter VM-suksessen at han angivelig måtte skru av mobiltelefonen for å kunne konsentrere seg om fotballen. Spørsmålet er om et par av meldingene kom fra europeiske klubber på jakt etter en ny spiss.

* Josko Gvardiol (20), midtstopper, Kroatia (Leipzig)

Allerede før mesterskapet var Gvardiol et av Fotball-Europas mest anerkjente midtstoppertalenter. 20-åringen har levd opp til de forventningene med sin teknikk, pasningsspill og fysikk. I bronsefinalen ble det i tillegg scoring. Storklubbene vil stå i kø for å kjøpe ham fra Leipzig.

* Daichi Kamada (26). midtbanespiller, Japan (Eintracht Frankfurt)

En håndfull japanske spillere viste seg fram under VM. Evighetsmaskinen Junya Ito, målscoreren Ritsu Doan og Shuichi Gonda er tre av dem. Men det er den mer allsidige offensive midtbanespilleren Daichi Kamada som er i den beste posisjonen til å tiltrekke seg store klubber. Kamada har vært i tyske Eintracht Frankfurt siden 2017 og har en kontrakt som går ut til sommeren.

* Mohammed Kudus (22), spiss, Ghana (Ajax)

Spiss eller midtbanespiller? Begge deler ser ut til å passe for Mohammed Kudus. Han har begynt å få fotfeste i klubblaget Ajax, og i VM ble det to fulltreffere, begge mot Sør-Korea. Tidligere landslagsspiller Kevin-Prince Boateng har hyllet Kudus som «VMs beste spiller», og selv om landsmannens ros kan være subjektiv, kan Kudus snart bli å finne i en større klubb enn Ajax.

* Dominik Livakovic (27), keeper, Kroatia (Dinamo Zagreb)

Kroatias sisteskanse fikk åtte straffer mot seg i VM. Mot Japan ble det tre redninger av fire mulige. Mot Brasil ble det én redning på fire forsøk, i tillegg til at en avgjørende straffe gikk i stolpen. Målvakten har vært i Dinamo Zagreb siden 2015 og ryktes nå å tiltrekke seg oppmerksomhet fra Bayern München.

* Andries Noppert (28), keeper, Nederland (Heerenveen)

VM-debut er én ting. Å også få sin landslagsdebut i samme anledning krever ganske sterke nerver. Spesielt hvis det skjer som 28-åring. Andries Noppert viste både landslagssjef Louis van Gaal og resten av fotballverdenen at han var klar for oppgaven. Den 203 centimeter høye keeperen signerte tidligere i år en toårskontrakt med Heerenveen, hvor han også slo gjennom som ungdomsspiller, men ryktes allerede å være på blant andre Ajax sin radar.

* Azzedine Ounahi (22), midtbanespiller, Marokko (Angers)

Hvis landslagskollega Amrabat har vært Marokkos defensive skjold i dette VM, er det 22 år gamle Ounahi som har vært limet mellom forsvar og angrep for laget. Ounahi har hatt en hånd (fot) med i det meste av det Marokko har levert offensivt, og han har ofte bidratt fra sin midtbaneposisjon.

* Gonçalo Ramos (21), spiss, Portugal (Benfica)

21-åringen fikk sjansen da Cristiano Ronaldo ble vraket i Portugals startoppstilling og svarte med å score VMs første og så langt eneste hattrick. Med Ronaldo på benken viste Ramos målscorertakter av rang i 16-delsfinalen mot Sveits. Han har tilhørt den portugisiske storklubben Benfica siden tenårene.