Tårevåt Dale etter etterlengtet seier: – Mange som gråter med meg i dag

– Dette er stort. Jeg hadde et skikkelig drittår i fjor. Det å komme tilbake å ta en verdenscupseier før jul, det er jammen meg gøy, sa en gråtkvalt Dale til TV 2.

Sturla Holm Lægreid vant jaktstarten i Frankrike lørdag, men søndag ble han slått på de siste meterne av nettopp Dale. Verdenscupleder Johannes Thingnes Bø ble nummer tre.

Deretter fulgte franske Fabien Claude, mens Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø ble nummer fem og seks.

Dale kjempet mot tårene gjennom hele seiersintervjuet.

– Dette er en så stor lettelse. Det er totalt annerledes fra i fjor. Jeg gråt da jeg tok min første verdenscupseier, og så fikk jeg det drittåret, og da smaker den andre kanskje vel så godt, sa Dale og fortsatte:

– Jeg vet det sitter mange hjemme som heier på meg. Takk til alle hjemme. Det er mange som gråter med meg i dag, tror jeg.

– Talentløst

Dale mistet plassen på landslaget etter den svake sportslige fjorårssesongen. I vinter er han på rekruttlaget.

– Det er talentløst at han ble sparket ut av landslaget med det talentet og de egenskapene Dale har. De burde hatt plass til han, sa Ole Einar Bjørndalen på TV 2.

Fram til tredje skyting søndag hadde nordmennene gjort alt perfekt, og det var fire nordmenn i tet i form av Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid, Johannes Dale og Vetle Sjåstad Christiansen.

Alle de norske måtte tåle én eller flere bom, men det var likevel fire norske i tet inn mot den fjerde og siste skytingen. Den eneste forskjellen var at Filip Fjeld Andersen hadde tatt over fjerdeplassen, mens Dale hadde falt noe nedover resultatlisten.

Råest i spurten

Lægreid fikk en bom på siste skyting, mens Thingnes Bø og Christiansen måtte ut i to strafferunder. Likevel var det Lægreid som gikk først ut på sisterunden. Dale kom ti sekunder bak etter å ha skutt fullt hus.

Lægreid klarte ikke å holde Dale unna i langrennssporet og måtte se seg spurtslått av landsmannen.

– Jeg trodde egentlig det var for langt, men så bestemte jeg meg for å gi det et skikkelig forsøk. Så nærmet jeg meg, og ga det er skikkelig nådestøt i langbakken, fortalte Dale.

Thingnes Bø ble nummer tre, foran Claude, Christiansen og Tarjei Bø. Filip Fjeld Andersen endte som nummer ni.

Verdenscup skiskyting i Annecy, Frankrike, søndag (antall strafferunder i parentes):

Menn, Fellesstart, 15 km:

1) Johannes Dale, Norge 35.02,2 (2), 2) Sturla Holm Lægreid, Norge 0.00,3 min. bak (2), 3) Johannes Thingnes Bø, Norge 0.10,6 (3), 4) Fabien Claude, Frankrike 0.17,2 (3), 5) Vetle Sjåstad Christiansen, Norge 0.19,1 (3), 6) Tarjei Bø, Norge 0.20,6 (2), 7) Benedikt Doll, Tyskland 0.25,8 (2), 8) Sebastian Stalder, Sveits 0.31,8 (0), 9) Filip Fjeld Andersen, Norge 0.40,9 (2), 10) Tuomas Harjula, Finland 0.45,7 (2).

Verdenscupen:

1) Thingnes Bø 599, 2) Lægreid 565, 3) Emilien Jacquelin, Frankrike 319, 4) Christiansen 285, 5) Claude 275, 6) Martin Ponsiluoma, Sverige 273, 7) Dale 273, 8) Quentin Fillon Maillet, Frankrike 270, 9) Sebastian Samuelsson, Sverige 265, 10) Fjeld Andersen 258.

Øvrige norske (topp 30): 16) Tarjei Bø 175.

Fellesstartcupen:

1) Dale 90, 2) Lægreid 75, 3) Thingnes Bø 60, 4) Claude 50, 5) Christiansen 45, 6) Tarjei Bø 40, 7) Doll 36, 8) Stalder 34, 9) Andersen 32, 10) Harjula 31.