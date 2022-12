Opptøyer i Frankrike etter finaletapet

Det skriver avisen LeParisien søndag kveld.

I Paris er det opptøyer på hovedgaten Champs-Élysées. LeParisien skriver at det startet med fyrverkeri og at dette skal ha blitt rettet mot politiet. De har lagt ved videoer av at politiet prøver å få kontroll på situasjonen.

Politiet i hovedstaden har mobilisert flere tusen i forbindelse med finalen i VM, som Frankrike tapte etter straffesparkkonkurranse.

Det skal også være problemer i Lyon og Grenoble. I førstnevnte by oppsto det trøbbel like etter kampslutt, og det har blitt kastet ting mot politiet. Byens myndigheter har gått ut på Twitter og sagt at politiet vil reagere strengt. Folk bes om å holde avstand.

Søppelbøtter ble satt i brann, og politiet måtte bruke tåregass og vannkanoner for å få kontroll på massene.

I Grenoble skal noe av det samme ha skjedd. Politiet fikk ifølge LeParisien kontroll over hovedgaten i byen like etter klokken 21.

