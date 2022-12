Messi og Di Maria ga Argentina 2-0 – Frankrike byttet to mann før pause

Di Maria gjorde selv 2-0 i det 36. minutt etter en mønsterkontring der Messi var involvert. Argentina har herjet med et blekt fransk lag, og Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps valgte å gjøre to bytter allerede før pause. Han plukket ut Ousmane Dembélé og Olivier Giroud. Inn kom Randal Kolo Muani og Marcus Thuram.

Særlig Dembélé var svak, og det var han som forårsaket straffesparket.

Di Maria vendte bort Dembélé nede ved dødlinja og satte fart inn i feltet. Dembélé prøvde å ta ham igjen og kom så vidt borti beinet hans slik at argentineren falt. Den polske dommeren pekte resolutt på straffemerket.

Messi tok et kort tilløp, ventet ut Frankrikes keeper Hugo Lloris og trillet ballen i det ene hjørnet mens Lloris sprellet i det andre. Dermed har han gjort noe Diego Maradona aldri greide, å score i en VM-finale.

Det gjorde Messi i sin 26. kamp i VM-sluttspill. Det er flere enn noen annen spiller. Lloris setter for øvrig rekord for målvakter med sin 20. VM-kamp.

Med sin scoring topper Messi måljegerlista i Qatar-VM med seks.

I det 36. minutt brøt Argentina et svakt fransk oppspill fra Dayot Upamecano og omstilte umiddelbart til et angrep som ga 2-0. Messi sto for en nøkkelpasning da han dyttet ballen ut til Julian Alvárez, som spilte fram Alexis Mac Allister. Han crosset til Di Maria, som scoret ved lengste stolpe.

Ved pause leder Argentina 2-0.

