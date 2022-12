Messi kåret til VMs beste spiller

Messi scoret sju mål i mesterskapet og var naturligvis meget utslagsgivende for at Argentina tok sitt første VM-trofé siden 1986. Paris Saint-Germain-stjernen plaget forsvar gjennom hele Qatar-VM, som endte med argentinsk gulljubel. Han scoret to mål i finalen.

I straffesparkkonkurransen scoret han på sitt forsøk og kunne se lagkameratene gjøre jobben for å sikre trofeet.

Han danket ut blant andre Frankrike-spiss Kylian Mbappé, som scoret hattrick i finalen, uten at laget greide å kopiere bragden fra 2018.

Messi vant også prisen i 2014, da Argentina tapte finalen for Tyskland. Årets VM var kanskje Messis siste. Han er 39 år når VM i 2026 går av stabelen.

