Zuccarello-show i Wild-seier – tre mål og én assist

NHL-kampen ble spilt i St. Pail i Minnesota fredag kveld. Nordmannen åpnet scoringsballet da han etter 4.54 i første periode kunne sende pasningen fra Kirill Kaprizov i mål.

Kaprizov sto selv for 2-0-målet etter 8.32 i andre periode, og der var Zuccarello involvert i forarbeidet.

I overtall og med bare 13 sekunder igjen av andre periode førte et smart pasningsspill som tatt ut av læreboka fram til at Zuccarello kunne sette pucken i mål og gi hjemmelaget en 3-0-ledelse.

Jonathan Toews reduserte til 3-1 for et overtallsspillende Blackhawks da klokka viste 8.27 i tredje periode.

Etter 17.21 var det igjen duket for et Zuccarello-mål. Kirill Kaprizov sendte av gårde et langskudd mot det åpne Blackhawks-buret. Det gikk akkurat til høyre for mål, men Zuccarello var på plass på returen og kunne enkelt fastsatte sluttresultat til 4-1.

Dette var nordmannens første «hat trick» siden oktober 2015, ifølge de amerikanske kommentatorene.

I likhet med forrige sesong er årets sesong målmessig meget god for den norske hockeystjernen. Han har nå målpoeng i ni strake kamper. På 30 kamper har han nå 34 målpoeng, fordelt på 13 scoringer og 21 assists.