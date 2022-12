Ragne Wiklund satte norsk rekord på 5000 meter

Tiden er en forbedring av Maren Hauglis over 16 år gamle rekord på over to sekunder. Haugli satte sin rekord i samme hall i mars 2006. Wiklund gikk ned sin egen personlige rekord med nesten tre og et halvt sekund.

Wiklund har fra før norgesrekorden på 1500 og 3000 meter.

Hun var sjanseløs på ledertiden til nederlandske Irene Schouten på 6.48,06, men gikk inn til en tid som sto seg mot de canadiske hjemmefavorittene Ivanie Blondin og Isabelle Weidemann i siste par. Blondin måtte nøye seg med 3.-plassen på 6.54,81.

Wiklund leder verdenscupen på langdistanse.

Tidligere fredag ble Peder Kongshaug beste nordmann på 1500 meter med 1.43,59. Han var akkurat ett sekund bak den nederlandske vinneren Kjeld Nuis, og et kvart sekund fra tredjeplassen.

Sander Eitrem endte fire hundredeler bak lagkameraten og ble nummer fem, mens Allan Dahl Johansson ble nummer sju med 1.43,87.

Martine Ripsrud ble nummer tre i B-gruppa på 500 meter på 38,26.

Verdenscup skøyter i Calgary, Canada fredag, 1. dag:

Menn, 1500 m:

1) Kjeld Nuis, Nederland 1.42,59, 2) Jordan Stolz, USA 1.43,19, 3) Thomas Krol, Nederland 1.43,34, 4) Peder Kongshaug, Norge 1.43,59, 5) Sander Eitrem, Norge 1.43,63, 6) Patrick Roest, Nederland 1.43,78, 7) Allan Dahl Johansson, Norge 1.43,87, 8) Kazuya Yamada, Japan 1.44,07, 9) Connor Howe, Canada 1.44,13, 10) Wesly Dijs, Nederland 1.44,23.

Øvrig norsk: 17) Kristian Ulekleiv 1.45,66.

B-divisjonen: 1) Seitaro Ichinohe, Japan 1.44,78.

Lagsprint:

1) Polen 1.18,90 (Marej Kania, Piotr Michalski, Damian Zurek), 2) Nederland 1.18,93 (Merijn Scheperkamp, Hein Otterspeer, Kjeld Nuis), 3) Canada 1.19,40 (Christopher Fiola, Laurent Dubreuil, Antoine Gélinas-Beaulieu), 4) Norge 1.19,45 (Henrik Fagerli Rukke, Håvard Holmefjord Lorentzen, Odin By Farstad), 5) Kina 1.19,51 (Yang Tao, Lian Ziwen, Wang Shiwei), 6) USA 1.19,82 (Austin Kleba, Cooper McLeod, Conor McDermott-Mostowy).

Kvinner, 500 m:

1) Kim Min-sun, Sør-Korea 36,96, 2) Miho Takagi, Japan 37,26, 3) Erin Jackson, USA 37,35, 4) Femke Kok, Nederland 37,38, 5) Jutta Leerdam, Nederland 37,41, 6) Kimi Goetz, USA 37,43, 7) Vanessa Herzog, Østerrike 37,47, 8) Michelle de Jong, Nederland 37,48, 9) Andzelika Wojcik, Polen 37,51, 10) Dione Voskamp, Nederland 37,53.

B-divisjonen: 1) Alina Dauranova, Kasakhstan 38,00. Norske: 3) Martine Ripsrud 38,26, 10) Julie Nistad Samsonsen 38,65.

5000 m:

1) Irene Schouten, Nederland 6.48,06, 2) Ragne Wiklund, Norge 6.52,86 (norsk rek.), 3) Ivanie Blondin, Canada 6.54,81, 4) Joy Beune, Nederland 6.58,00, 5) Martina Sablikova, Tsjekkia 6.58,23, 6) Valérie Maltais, Canada 7.00,59, 7) Isabelle Weidemann, Canada 7.00,66, 8) Merel Conijn, Nederland 7.04,77, 9) Magdalena Czyszczon, Polen 7.05,50, 10) Ayano Sato, Japan 7.06,99.

B-divisjonen: 1) Sanne In ‘t Hof, Nederland 6.47,28. Norske: 4) Sofie Karoline Haugen 7.08,68, 13) Aurora Løvås 7.30,59.

Verdenscupen langdistanse (4 av 6 løp): 1) Wiklund 222, 2) Schouten 210, 3) Weidemann 168, 4) Blondin 167, 5) Beune 160, 6) Maltais 139.

Øvrige norske (topp 30): 18) Haugen 83, 28) Løvås 52.