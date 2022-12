Lægreid tok verdenscupseier under sterkt kritiserte forhold: – Bambier på isen

Johannes Thingnes Bø startet først, men fikk store problemer i løypa underveis. God skyting gjorde at han likevel reddet tredjeplassen. Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer to etter et kjemperenn.

Dermed fylte de norske løperne seierspallen foran et stort og feststemt fransk publikum.

Før, under og etter rennet var imidlertid de knallharde løypene den store snakkisen. De førte til at herrejaktstarten måtte utsettes i et kvarter. I den norske leiren var frykten for skader på løperne stor. I et intervju med NRK kort tid før start kalte smøresjef Tobias Dahl Fenre løypene «farlige».

Da rennet kom i gang, var det lett å se at løperne slet fryktelig med å få feste på det steinharde underlaget.

– De er som bambier på isen, sa TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen på kanalens sending.

Thingnes Bø-trøbbel

Johannes Thingnes Bø var blant dem som slet aller mest. Han hadde kjempeproblemer.

– Dette er det verste jeg har sett av Johannes på ski, sa Bjørndalen om verdens beste mannlige skiskytter.

Bjørndalen var knallhard i dommen over forholdene.

– Det kan være løypekjøreren får sparken i kveld, sa han.

– Dette er ikke skirenn, la den tidligere skiskytterkongen til.

I tillegg til isete løyper ble det varslet om mulige aksjoner underveis i rennet. I forkant av starten opplyste Norges sportssjef Per Arne Botnan til NRK at deltakernasjonene på lagledermøtet ble informert om at noe kunne være oppseiling.

Det ble også meldt om væpnet politi langs løypene.

Fryktet aksjoner

Vetle Sjåstad Christiansen gikk et svært godt langrenn og kom alene inn på siste skyting. Der bommet han to ganger, mens Lægreid skjøt fullt. Dermed tok sistnevnte sin tiende verdenscupseier.

Filip Fjeld Andersen ble nummer fem, mens Tarjei Bø endte som nummer 15. Han hadde Johannes Dale på plassen bak seg.