Kroatia sikret VM-bronsen – ingen medalje for Marokko

Landet med snaut fire millioner innbyggere tok sølv i 2018 og fulgte opp med en ny medalje i årets mesterskap. Etter kampen var Kroatia-stjernen Luka Modric i fokus. 37-åringen spilte høyst trolig sitt siste verdensmesterskap. Mislav Orsic ble matchvinner.

– Det var en flott kamp, men vi kan ikke forstå hvor stort dette er ennå. Først om noen dager vil vi innse det. Dette var den viktigste kampen i mitt liv og jeg vil dedikere det til min familie og alle kroatiske fans, sa Orsic, ifølge DPA.

Kroatia gjorde flere endringer fra semifinalen til lørdagens bronsekamp. De byttet ut flere veteraner og stilte med en forsvarstreer med en snittalder på 21 år. Josko Gvardiol (20), Josip Sutalo (22) og Josip Stanisic (22) holdt unna for det marokkanske angrepet i store deler av kampen.

Dermed ble det ingen marokkansk medalje.

– Spillerne våre ble veldig slitne. Vi vil lære mye av dette verdensmesterskapet, og vi vet at vi må komme tilbake sterkere. Vi er veldig stolte av å være blant de fire beste, sa Marokko-trener Walid Regragui.

Ny medalje

Kroatia kom på tredjeplass i 1998-VM, mens det ble exit i puljespillet i de tre neste sluttspillene de deltok i. I 2018 ble det finaletap for Frankrike.

De kom seg til semifinale etter å ha slått både Japan og Brasil i straffesparkkonkurranse. I semifinalen ble det stopp med 0-3 for Argentina.

Mot Marokko sendte RB Leipzigs stoppertalent Gvardiol kroatene i ledelsen etter seks minutter, men bare sekunder senere utlignet Achraf Dari. Like før pause bøyde Orsic ballen vakkert i mål via stolpen.

Det holdt til seier og medaljejubel.

Tidenes yngste

Marokko kom til bronsekampen med håp om å bli det første afrikanske og arabiske land med medalje i et fotball-VM. De har fått bred støtte underveis i mesterskapet og sjarmert mange med sine sterke triumfer. De slo både Belgia, Spania og Portugal på vei til semifinalen, der det ble tap for Frankrike. Semifinale er uansett rekord for et afrikansk og arabisk land i VM-sammenheng. Fra før var kvartfinale det beste som var oppnådd.

Hakim Ziyech, som var kaptein i Romain Saïss' fravær, spilte sin 50. landskamp lørdag.

Genk-spiller Bilal El Khannous (18) ble tidenes yngste marokkanske VM-spiller da han fikk sin første A-landskamp lørdag. Han debuterte for Marokkos U23-lag så sent som i september i år. Han er født i Belgia og har flere kamper for aldersbestemte landslag i landet, men valgte å representere Marokko på øverste nivå.

Pangåpning

Etter bare to minutter var keeper Yassine Bounou nær ved å sende ballen i eget mål da han bommet på en pasning ut til backen, men den snek seg utenfor stolpen.

Det endte 0-0 i puljekampen mellom lagene, men i løpet av de første ni minuttene hadde ballen funnet nettmaskene to ganger.

Etter sju minutter sørget en innøvd frisparkvariant for kroatisk ledermål. Luka Modric slo inn til Ivan Perisic, som stusset ballen tilbake i midten. Der kom 20 år gamle Gvardiol og stanget ballen i hjørnet.

Men det holdt ikke lenge. Bare 105 sekunder senere var Kroatia-keeper Dominik Livakovic nølende i feltet på frispark, og ballen falt etter hvert ned til Dari, som enkelt satte ballen i mål med hodet fra kloss hold. Like før pause vant Kroatia ballen i angrep og omstilte raskt. Orsic fikk ballen ute på hjørnet av 16-meteren og skrudde ballen i stolpen og i mål.

Lagene skapte gode muligheter i 2. omgang, men ingen fant nettet igjen. Dermed endte det med kroatisk seier.

VM menn i Qatar lørdag, bronsekamp:

Kroatia – Marokko 2-1 (2-1)

44.137 tilskuere på Khalifa i Al Rayyan

Mål: 1-0 Josko Gvardiol (7), 1-1 Achraf Dari (9), 2-1 Mislav Orsic (42).

Dommer: Abdulrahman Al-Jassim, Qatar.

Gult kort: Azzedine Ounahi (69), Selim Amallah (84), Marokko.

Kroatia (4-4-2): Dominik Livakovic – Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Ivan Perisic – Lovro Majer (Mario Pasalic fra 66.), Luka Modric, Mateo Kovacic, Mislav Orsic (Kristijan Jakic fra 90+5.) – Marko Livaja (Bruno Petkovic fra 66.), Andrej Kramaric (Nikola Vlasic fra 61.).

Marokko (4-1-2-2-1): Yassine Bounou – Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq (Selim Amallah fra 66.), Achraf Dari (Badr Benoun fra 64.), Yahia Attiyat Allah – Sofyan Amrabat – Bilal El Khannous (Azzedine Ounahi fra 56.), Abdelhamid Sabiri (Ilias Chair fra 46.) – Hakim Ziyech, Sofiane Boufal (Anass Zaroury fra 64.) – Youssef En-Nesyri.