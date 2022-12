Centrum-kollaps – tapte stort for Frøya

Uten Ulrik Stranger-Johannessen og Gard Beinnes ble det tøft for Centrum mot Frøya lørdag.

Oslo-laget ledet 21–12 og så sterke ut i starten, men så klappet hjemmelaget sammen. De ledet 21–17 etter ti minutter, men etter å ha tapt andre og tredje periode kombinert 57-30, var det ingen vei tilbake for Centrum.

De ga det et tappert forsøk i den fjerde perioden og vant den 18-14, men tapte likevel med 19 poeng – 69–88.

Dermed ble det tap for Oslo-laget i årets siste kamp.

– Alt i alt så er vi veldig skuffet over dagens kamp. Jeg føler at vi følger kampplanen godt i første omgang og at vi gjør det vanskelig for dem. Så kaster vi ballen for mye bort i 3. periode og mister alt av momentum, sier trener Isak Prinos etter kampen.

– Vi er alt for varierende i prestasjonen og da slår vi ikke Frøya, som tross alt skyter bra, sier han videre.

– Vi starter bra, og holder oss til gameplanen fram til pause. I tredje periode blir Frøya heite fra 3-poengeren, og treffer flere tøffe skudd. Etter det sliter vi med å komme ordentlig inn i kampen igjen, sier Akrem Dagnew.

[ Han blir KFUM Oslos nye trener (+) ]

God start

Centrum kom ut i 100 og spilte glitrende forsvar i starten av den første perioden. Det, kombinert med at ballen gikk fort i angrep, gjorde at de ledet 21–12 med minuttet igjen av perioden.

Så scoret Frøya periodens fem siste poeng til 17–21 og andre periodens ti første poeng, til 27–21.

Da tok en rasende Inge-Alexander Kristiansen timeout, og byttet samtidig ut samtlige fem som hadde spilt de siste minuttene.

Timeouten så ut til å hjelpe noe, men Frøya var det førende laget i den første omgangen. Til pause sto det 43–38 til gjestene fra Bergen, etter en god sluttspurt fra Centrum.

[ Oppsal surret bort seieren mot Asker: – Veldig, veldig skuffet (+) ]

Grusom start

Den tredje perioden startet på verst tenkelig vis for Centrum da Johannes Dolven fikk sin tredje feil 15 sekunder ut i den tredje perioden (man ryker på fem). I tillegg surret Oslo-laget mye offensivt innledningsvis, og to minutter ut i perioden ledet Frøya 51–40. Da tok Kristiansen en ny timeout.

Vondt gikk til verre da Dolven fikk sin fjerde feil på 54-40, og det så ut som rullegardinen til Centrum hadde gått ned halvveis i perioden, på 57–40 til Frøya. Da hadde gjestene scoret 14 av periodens 16 første poeng!

Etter 30 av 40 minutter sto det 74-51, som gjorde at kampen var over. Centrum avsluttet bra og fikk pyntet noe på resultatet, som gjorde at det endte 69–88.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen