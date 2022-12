Rift om Messi-drakt – utsolgt over hele verden

– Vi kan ikke gjøre noe, selv om det er i vår interesse å selge mer. Det er en sak for Adidas, sier Det argentinske fotballforbundet.

Selv Adidas er overveldet over situasjonen, ifølge den spanske avisen Marca. Draktprodusenten skal ha fått mange henvendelser og klager. Adidas sier at den var klar over at Lionel Messis landslagsdrakt ville bli populær, men at etterspørselen var ekstrem, og at det ikke er mulig å øke produksjonen fra den ene dagen til den andre.

I hjemlandet har Messi stått i skyggen av legenden Diego Maradona, som gjorde det Messi så langt ikke har fått til: vinne VM-gull med Argentina. Søndag kan han gjøre noe med det i VM-finalen mot Frankrike.

Messi kan også bli toppscorer i mesterskapet. Før finalen står han med fem mål, like mange som Frankrikes Kylian Mbappé, som han møter i fnalen.