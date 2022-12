Innhopp og mål for Mjelde da Chelsea sikret CL-avansement

Mjelde har slitt med spilletid etter sitt lange skadefravær og hadde vært på banen i bare en seriekamp og en mesterligakamp for Chelsea tidligere i høst. Den norske landslagskapteinen fastsatte resultatet på straffespark på overtid etter en hands i hjemmeforsvaret.

Da hadde hun også kapteinsbindet. Magdalena Eriksson og Millie Bright hvilte seg på benken fredag, mens vikarierende kaptein Sophie Ingle var byttet ut.

Guro Reiten gjorde forarbeid til et tidlig ledermål, og det var aldri tvil om at Chelsea skulle få med seg poenget som trengtes for å sikre avansement. Gjestene dominerte stort, men slet lenge med uttellingen.

I det 12. minutt raidet Reiten på venstresiden og slo ballen skrått ut. Den endret retning på Vllaznias kaptein Ezmiralda Franja og havnet hos Ingle, som bredsidet den i hjørnet.

I det 21. minutt tok Jelena Cankovic et frispark raskt til Fran Kirby, som doblet ledelsen.

Chelsea sløste med sjansene, men Katerina Svitkova nikket inn 3-0 på innlegg fra Cankovic i det 87. minutt.

Svitkova ble byttet inn samtidig med Mjelde i det 65. minutt. Reiten var en av spillerne som ble byttet ut samtidig.

Mjelde scoret på straffe også i den eneste seriekampen hun har spilt i høst, mot Manchester United.