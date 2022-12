CNN: Zelenskyj vil tale før VM-finalen – Fifa sier nei

Den amerikanske TV-kanalen viser på sine nettsider til en kilde med forbindelse til presidentens kontor. Ifølge opplysningene var det snakk om å holde en kort appell via videolink før finalen mellom Argentina og Frankrike søndag ettermiddag.

– Vi tenkte at Fifa ønsket å bruke denne plattformen i det godes tjeneste, sier kilden, som ikke er navngitt.

Ifølge CNN pågår det samtaler mellom ukrainske myndigheter og Fifa, men ingen i fotballorganisasjonen har så langt kommentert saken.

Zelenskyj har holdt taler og appeller på en rekke politiske og kulturelle begivenheter for å be om støtte til Ukraina etter at landet ble angrepet av Russland i februar. Han har blant annet holdt appell under filmfestivalen i Cannes og under Grammyutdelingen.

Den ukrainske presidenten har også talt til en rekke lands nasjonalforsamlinger, inkludert til Stortinget.

Fifa har fått kritikk for å hindre markeringer under fotball-VM, blant annet da flere lands kapteiner ble nektet å bruke et regnbuefarget armbind på banen.