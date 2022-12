Birk Ruud med ny verdenscupseier i Big Air – mestvinnende friskiutøver

Ruud var i en klasse for seg og tok sin tredje strake verdenscupseier denne sesongen (en i slopestyle, to i Big Air). Han hadde beste resultat både i første og tredje omgang. Totalt er han oppe i 11 verdenscupseirer, flere enn noen annen utøver.

– Dette ble en perfekt avslutning på 2022, og jeg er stolt over å være mestvinnende friskiutøver i verdenscupen. Det er digg å ha denne rekorden, sa Ruud.

22-åringen var klar som vinner allerede før han satte utfor i 3. omgang som konkurransens siste utøver. Han kunne ha nøyd seg med en «æresrunde», men i stedet trakk han fram en dobbel bio 1980 mute, som aldri før er gjort i konkurranse, og satte trikset perfekt.

– Dette betyr mye for meg. Jeg hadde som mål å gjøre to gode triks, og jeg antar at jeg leverte tre. Nivået er sinnssykt, og jeg er stolt over å være en del av det, sa Ruud i seiersintervju med arrangøren vist på Viaplay.

Slo seg selv

Han hadde ingen planer om å kaste bort det siste forsøket.

– Jeg prøver å flytte grenser og prøver å slå meg selv. Jeg greide det. Jeg er veldig fornøyd, sa han.

Sebastian Schjerve fulgte opp på en stor norsk dag og tok tredjeplassen. Det er hans første pallplassering i verdenscupen.

Schjerve falt i første forsøk i finalen, men var tredje best i 2. omgang og ble slått bare av Ruud i den tredje. Schjerve kom på pallen med klar margin. Det er hans første pallplass i verdenscupen, og han var bare 1,75 poeng bak franske Timothé Sivignon på 2.-plass.

– Endelig! Det er så stort. Dette betyr så masse for meg, sa Schjerve.

Høye poengsummer

Han fikk mye ros av Ruud, som med to seirer allerede er sesongens verdenscupvinner i Big Air. Det arrangeres nemlig bare to verdenscuprenn i disiplinen i vinter, og de er altså allerede historie.

– I dag er jeg så stolt over Sebastian. Han har kjempet så hardt for å nå toppen, og jeg har drømt om å stå sammen med ham på pallen, sa Ruud.

Han fikk 96,75, 91,00 og 95,25 for sine tre omganger, Schjerve fikk 89,50 og 93,00 for de to siste.

Amerikanske Mac Forehand fikk 94,25 i 2. omgang, men mislyktes i de to andre og endte nede på 8.-plass. Han var den eneste som nærmet seg Ruud i en enkelt omgang.

Sandra Eie var med i kvinnenes finale, men lyktes ikke og endte sist av de åtte deltakerne. Megan Oldham fra Canada vant, mens Tess Ledeux ble verdenscupvinner sammenlagt tross en beskjeden 6.-plass fredag.





