Anna Magnusson med sjokkseier i verdenscupen

Magnusson leverte et prikkfritt løp med to fulle hus på standplass og vant med 12,8 sekunder til Persson. Svensk dobbeltseier i verdenscupen uten at søstrene Hanna og Elvira Öberg er involvert, må sies å være en overraskelse av de sjeldne.

Magnussons beste plassering fra før i verdenscupen individuelt var to 7.-plasser (sprint og fellesstart).

– Det føles helt sykt, faktisk. Jeg har vel kjent den siste tiden at topp seks skal være mulig, men dette hadde jeg ikke trodd på, sa Magnusson til TV 2.

Flere overraskelser

Persson ledet ut fra 1. skyting, men en bom på stående gjorde at hun havnet bak lagvenninnen. Med solid fart i sporet klarte hun derimot å henvise tyske Denise Herrmann-Wick til 3.-plassen.

Franske Sophie Chauveau overrasket også fra et sent startnummer. Hun hadde aldri blitt bedre enn nummer 19 i verdenscupen, men satte solid karrierebeste med 4.-plass i Le Grand-Bornand.

Ingrid Landmark Tandrevold jaktet en topplassering etter feilfri liggende skyting, men hun bommet én gang på stående. En trøblete sisterunde bidro også til at hun havnet 54,4 sekunder bak Magnusson.

– Jeg ble så sliten på sisterunden at jeg knakk min egen stav og tapte enda flere sekunder. Jeg gjorde den klassiske tabben og satte den mellom skiene, og det skjedde på et ugunstig sted i løypa. Og da ble jeg også stiv, sa Tandrevold.

Lien på skuddhold

Ida Lien bommet også én gang på stående skyting. Hun gikk imidlertid raskere enn Tandrevold på sisterunden, og hun kom i mål 5,6 sekunder foran lagvenninnen. Det holdt til 14.-plass.

Karoline Knotten ble nummer 17 tross feilfri skyting, mens Tandrevold havnet på plassen bak henne. Ragnhild Femsteinevik ble nummer 33, Karoline Erdal 36 og Emilie Kalkenberg 40. De bommet én gang hver på standplass.

De norske plasseringene gir i det minste en viss grunn til optimisme foran lørdagens jaktstart. Der er flere av dem på skuddhold til å slå seg inn på seierspallen.

